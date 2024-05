Festival de Cannes. Tous nos bons plans pour voir des films sans être accrédité

Bien que le Festival de Cannes soit réservé aux professionnels du cinéma et à la presse, il existe quelques moyens de pouvoir en profiter. Voici nos astuces pour être sur le tapis rouge ou dans les salles obscures.

Il n'est pas chose facile d'obtenir une accréditation pour assister aux projections du Festival de Cannes. Heureusement, pour toutes les personnes qui ne font pas partie du milieu du cinéma ou de la presse, il existe quelques moyens de profiter du Festival.

>> Tout savoir sur le 77e Festival de Cannes.

Plusieurs solutions pour les Cannois

Les Cannois peuvent s'inscrire en ligne pour un tirage qui a eu lieu ce lundi 13 mai. Ils avaient jusqu'au samedi 13 mai pour le faire. Il suffit d'avoir un justificatif de domicile ou une preuve que vous travaillez à Cannes pour y participer.

Les gagnants pourront retirer leurs places, au plus tard 48 h avant la date de la projection gagnée, de 9 heures à 18 heures à la Gare maritime. Il leur faudra apporter leur justificatif de domicile ou de profession ainsi qu'une pièce d'identité. Les places qui restent sont ensuite redistribuées à quiconque se présente. Il faut être patient et chanceux.

Les Cannois auront aussi l'occasion de voir la Palme d'or le dimanche 26 mai prochain au Grand auditorium Lumière du Palais des Festivals en retirant des invitations à la Gare maritime le samedi 25 mai, entre 9h et 12h. Trois séances sont proposées dimanche 26 mai à 15h, 19h et 22h (les horaires de projections pourront varier selon la durée du film primé).

Mais pour les autres aussi !

Chaque année, des films sont diffusés sur la plage Macé. L'accès est libre et les spectateurs peuvent même prendre place sur une chaise longue pour profiter de l'expérience "Cinéma à la plage" à son maximum. Au programme cette année, on retrouve la palme d'or 1984 Paris Texas de Wim Wenders, Scenarios, l'ultime film de Godard, ou encore Les parapluies de Cherbourg, lui aussi primé en 1964. Des copies restaurées et des documentaires compléteront la sélection qui fête cette année les 20 ans de Cannes Classics.

Par ailleurs, sur le site de Cannes Cinéma, l'association cinéphile de la ville, il est indiqué que les personnes non accréditées peuvent obtenir des invitations (dans l'onglet "Festival et Événements", puis "Cannes Cinéphiles" et "Conditions d'accès"). Il est possible de créer un compte "Grand Public" sur la billetterie en ligne du Festival pour ensuite accéder gratuitement aux séances Cannes Cinéphiles et Semaine de la Critique.

Pour les séances de la Quinzaine des Réalisateurs, des billets sont également disponibles à la vente, au prix de 8 euros.

Pour les films de l'ACID, des tickets peuvent être retirés 8 rue du Bétaguier.

Il est aussi possible de se poster assez tôt près du Palais des festivals pour demander une invitation à une personne qui n'en aurait pas besoin.

Si vous n'êtes pas tenté par l'idée de faire le piquet habillé en pingouin, France Télévisions, partenaire du Festival depuis 2022, a lancé un jeu-concours. Rendez-vous à cette adresse pour participer au tirage au sort.

Que les meilleurs gagnent !