Réouverture de la frontière italienne : des kilomètres de bouchons et de l'énervement pour entrer en France

Les autorités italiennes avaient progressivement interdit l'accès depuis Menton à partir du 10 mars. / © M.B. / FTV

Dans le sens Italie-France, contrôle et beau bazar

Frontalière à Menton complètement bloquée difficile pour se rentre au travail !

Urgence de mettre en place une instance de coopération #transfrontalier @MaRegionSud@reseauMOT pic.twitter.com/NRVfesbGOo — Laurence Boetti-Forestier (@LaurenceBoetti) June 3, 2020

C’était un vrai bazar ! Une longue file d’attente pour entrer en France s’est rapidement formée. Les policiers italiens ont du être énervés que les policiers français n'accelèrent pas le mouvement, alors au bout d’un moment ils se sont mis eux aussi à contrôler les papiers des véhicules de ceux qui voulaient entrer en Italie.

Le marché de Vintimille, les pâtes aux fruits de mer du port de San Remo, le charme de Dolceacqua : ce mercredi 3 juin, il est de nouveau autorisé de se rendre en Italie. Et cela, sans justificatif ni période de quarantaineLe gouvernement italien a décidé de rouvrir ses frontières aux touristes de l’Union Européenne, sous réserve d’un éventuel "risque épidémiologique" nouveau.Mais pour les Italiens qui veulent entrer en France, c’est une autre histoire. Les frontières de la France devraient rouvrir à partir du 15 juin et en attendant, les contrôles continuent et sont très fréquents. Ce mercredi matin, une file d’attente de plus de 5km pour entrer en France s’était formée, dès 9 heures.Il est possible de franchir la frontière à pied en portant un masque, imposé par les policiers et carabiniers italiens. Pour entrer en France avec son véhicule, "on exige toujours d'un travailleur italien une attestation de l'employeur et si c'est un Roumain qui transite vers l'Espagne, il doit avoir une attestation employeur et une attestation de résidence en Espagne", explique une source policière.Constance habite au dessus de la frontière et dès 7 heures du matin, elle a commencé à entendre un concert de klaxons.

"On a vécu pendant trois mois avec quelques voitures par jour qui passaient la frontière, et la ce matin ça a été un retour brutal à la réalité. J’ai été étonnée de voir que la première quête des Français était d’aller s’acheter des cigarettes en Italie dès 7 heures ", ajoute la frontalière.



La Préfecture reconnait que "La reprise de l'activité, les nombreux déplacements constatés vers l'Italie ce matin, conjugués aux contrôles existants en matière de lutte contre l'immigration clandestine et aux contrôles ponctuels d'entrée sur le territoire lié à la situation sanitaire ont donc généré en ce jour d'ouverture des frontières italiennes ce matin quelques ralentissements." Mais elle ajoute :

Le Préfet a donné les instructions nécessaires afin de fluidifier les points d'entrée et assouplir les contrôles pour les ressortissants français de retour sur le territoire national. "



Près de 3 mois d'interdiction

#Italie #Italia : Frontieres ouvertes à partir du 3 juin pour les ressortissants de l’UE sans quarantaine à l’arrivée en Italie.#Officiel gouvernement italien — Alban Mikoczy (@AlbanMikoczy) May 16, 2020

La décision de la réouverture de la frontière italienne a été annoncée dans la nuit de vendredi à samedi, à l’issue d’un Conseil des ministres de près d’une dizaine d’heures autour du Premier ministre Giuseppe Conte.Les autorités italiennes avaient progressivement interdit l'accès depuis Menton à partir du 10 mars , sauf pour les travailleurs pendulaires et les motifs impérieux.En France, l'Elysée avait annoncé le 3 mai que la France n'imposera pas de quarantaine pour "toute personne en provenance de l'UE, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni".