BAROMETRE "MARSEILLE MUNICIPALES 2026". Benoît Payan en tête, Renaud Muselier et Stéphane Ravier sur ses talons

Le maire Benoît Payan reste encore celui qui ferait le meilleur candidat lors des prochaines élections en 2026, selon notre sondage Ipsos - Sopra Steria. Mais la droite pourrait sérieusement lui faire concurrence si elle arrive à s'unir.

Les Marseillais veulent un changement de cap, mais pas de capitaine. C'est ce qui ressort du baromètre "Marseille Municipales 2026" Ipsos - Storia Steria* réalisé pour France 3 Provence-Alpes, France bleu et La Provence ce vendredi 15 décembre.

Pour les Marseillais, le maire Benoît Payan reste encore celui qui ferait le meilleur candidat lors des prochaines élections en 2026 (39%), suivi par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier (32%), membre du parti Renaissance, et le sénateur et conseiller municipal Reconquête Stéphane Ravier (29%).

La droite bien placée si elle arrive à s'unir

Si les trois quarts des Marseillais attendent de profonds changements dans l'action municipale, le chef de file du Printemps marseillais, devenu maire après la démission de Michèle Rubirola en décembre 2020, reste encore celui qui obtient le meilleur suffrage à l'occasion de notre sondage réalisé à mi-mandat, avec 39% des 313 personnes interrogées qui jugent que ce serait un bon candidat en 2026.

Pour Pierre Latrille, membre de l'institut Ipsos et co-auteur Benoît Payan bénéficie d'une "prime institutionnelle". "Il est le maire, donc il est connu. Seuls 16% des sondés ne disposent pas d'éléments suffisants pour donner un avis."

Malgré cela, la droite aura de sérieuses chances de l'emporter si elle parvient à s'unir. En deuxième position (32%), le président du conseil régional Renaud Muselier nie vouloir se présenter, mais il œuvre sans relâche pour unir l'opposition de droite et multiplie les offensives contre l'actuel édile, qu'il vient d'accuser de "féminicide politique" envers Michèle Rubirola.

Martine Vassal n'a pas encore déclaré ses intentions en ce qui concerne la mairie en 2026, même s'il est certain qu'elle briguera la Métropole. Mais elle souhaite comme Renaud Muselier une union de la droite, selon La Provence. Ancienne candidate en 2020, elle arrive en quatrième position de notre sondage avec 28 % des personnes interrogées qui jugent qu'elle ferait une bonne maire.

L'extrême droite poursuit son ascension

Le sénateur des Bouches-du-Rhône et élu au conseil municipal Stéphane Ravier la devance de justesse. Sa proximité avec Éric Zemmour ne dérange manifestement pas ses sympathisants : l'année dernière, il a quitté le Rassemblement national pour rejoindre son parti, Reconquête. "Il bénéficie malgré ça de la dynamique RN", juge Pierre Latrille.

En cinquième position, la maire adjointe divers gauche de Marseille, Samia Ghali remporte 21% d'avis positifs. Elle est suivie par l'ex patron des députés LREM et actuel président du Grand port maritime de Marseille Christophe Castaner (18%), le député Renaissance et conseiller municipal Lionel Royer-Perreaut (17%), la députée Renaissance Sabrina Agresti-Roubache, propulsée Secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville (16%) et le député et coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard (14%).

Enfin, le député du Rassemblement national Franck Allisio (11%) arrive ex aequo avec Frédéric Collart, chirurgien et conseiller départemental de la majorité de Martine Vassal qui a déjà annoncé vouloir se présenter, devant l'adjoint de la Ville délégué à la transition écologique Sébastien Barles (9%), en dernière position.

*Sondage réalisé en ligne auprès de 813 personnes du 28 novembre au 11 décembre 2023.