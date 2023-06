"Épidémies et mortalités massives" en mer Méditerranée : les conséquences effrayantes du réchauffement de l'eau

La Méditerranée est particulièrement touchée par des vagues de chaleur ces dernières années, en raison du réchauffement climatique. Cela impacte directement les espèces sous-marines, jusqu'à en faire disparaitre certaine.

C'est indéniable, les océans et mers se réchauffent. Et la mer Méditérranée est particulièrement frappée par ses variations de températures et par l'intensification d'épisode extrême. L'année 2022 a été celle de tristes records, un pic a été enregistré à 27,4°C dans la Méditérranée, dans la région de Marseille. Et ce n'est pas tout, pendant plus d'une semaine entière le thermomètre n'est pas repassé en dessous de la barre des 26°C sous l'eau.

Au total, sur les deux mois les plus chauds de l'été, la température moyenne a été supérieure de 2°C par rapport aux années précédentes. Elle est actuellement de nouveau frappée par des vagues de chaleur. Le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré et celui de juin a été particulièrement chaud.

Des impacts directs sur l'écosystème marin

La surface de la mer n'est pas la seule partie à subir ces températures, les profondeurs sont aussi touchées. En 2022, une masse d'eau chaude a plongé jusqu'à 20 mètres de profondeur à certains endroits du nord-ouest de la Méditerranée.

Ces vagues de chaleur et ce réchauffement global de la Méditerrannée ont de nombreuses conséquences sur les écosystèmes. Ces phénomènes peuvent engendrer un changement géographique des espèces. "Il va y avoir un mouvement progressif des espèces méridionales, la plupart du temps de l'Ouest vers le nord. Ils vont migrer vers des côtes plus fraîches", décrit Thierry Perez, chercheur CNRS, responsable de la station sous-marine d'Endoume.

C'est ce qui explique que depuis plusieurs années, barracudas, sardinelles et daurades coryphènes soient désormais visibles et pêchés dans la région de Marseille, l'une des plus froides du Nord-Ouest.

D'autres espèces, envahissantes, exotiques, ont aussi gagné les côtes avec la hausse des températures sous-marines et se sont propagées. "Elles entrent alors en concurrence directe avec les espèces locales dans la recherche de nourriture et dans le développement de leurs lieux de vie", explique Thierry Perez.

Maladies et menaces et disparition

Et si d'un côté, des espèces migrent avec les vagues de chaleur, d'autres, plus locales vont être très affectées massivement et certaines vont même disparaître.

Le chercheur détaille : " lors de vagues de chaleur importantes des bactéries se développent et engendrent des épidémies et des mortalités massive. Coraux, éponge et autres invertébrés sont touchés".

Thierry Perez a même répertorié la disparition d'une espèce locale tout dernièrement, après les événements de l'été dernier : l'éponge. Auparavant très présente et largement pêchée, elle se fait aujourd'hui très rare.

Ces événements climatiques très extrêmes sont vécus par les espèces comme des moments de stress car ils perturbent le fonctionnement normal de leur système biologique. Chez les coraux cela se caractérise par exemple par un blanchiment.

"À chaque vague de chaleur c'est une trentaine, une quarantaine d'espèces qui sont impactées à des degrés variables". Thierry Perez

Comme l'année dernière à Marseille, les principales victimes seront également les gorgones et plus particulièrement la pourpre. "Les espèces qui étaient dans les 20 premiers mètres de profondeurs ont été très sévèrement attaquées. Heureusement certaines sont protégées car elles poussent plus en profondeur", complète le chercheur.

Pour la suite, les scientifiques ne sont guère positifs, ces vagues de chaleur devraient s'amplifier et durer encore plus longtemps dans le temps. "Ces situations qui sont normalement "exceptionnelles"qui sortent des normales, sont aujourd'hui fréquentes aussi bien en été qu'en hiver", termine le chercheur.