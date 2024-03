Trafic de drogue à Marseille : importante opération de police en cours dans la cité de La Castellane

Plusieurs dizaines de policiers ont été déployés ce lundi 18 mars dans une cité des quartiers Nord de Marseille, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de drogue baptisée "Place nette".

Une opération "place nette" de grande ampleur se déroule depuis ce lundi 18 mars au matin, dans la cité de La Castellane, à Marseille, a indiqué à France 3 Provence-Alpes une source policière, confirmant une information du Figaro.

Dans ce quartier, entre les 15ᵉ et 16ᵉ arrondissements de la ville, miné par le trafic de drogue, des dizaines de policiers ont été déployés ce matin.

Des dizaines de policiers déployés

Sur réquisition du parquet de Marseille, des unités territoriales de la police étaient appuyées par deux Compagnies républicaines de sécurité (CRS) et d'équipes cynophiles, spécialisées dans la détection de stupéfiants et d'armes, afin de fouiller caves, des voitures et des parties communes de la cité.

Le 25 décembre dernier, l'ancien "boss" du quartier, Nordine Achouri, y a été assassiné en pleine rue, peu après sa sortie de prison.

La guerre de territoires pour le contrôle des points de deal marseillais a ensanglanté Marseille en 2023, une année record avec 49 personnes tuées dans des narchomicides, dont quatre victimes collatérales. Quelque 35 de ces meurtres étaient directement liés aux rivalités entre deux clans, DZ Mafia et Yoda, avait souligné le procureur de la République Nicolas Bessone.