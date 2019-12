Alcool : c’est quoi le Dry january ou Janvier sec et pourquoi ça crée une telle polémique ?

C’est quoi le "Dry january" ?

Pour participer au defi #dryjanuary voici 10 idées de boissons sans alcool pour vos apéros de janvier @fr_dry @JanvierSobrehttps://t.co/0KYMEnXqC0 — Top Santé (@topsante) December 27, 2019

L’objectif n’est pas d’interdire de boire de l’alcool, mais de "faire une pause dans notre consommation"

Tic tac tic tac, avec le Dry January / Le défi de janvier, 2020 commencera…sans vin et c’est sans doute ça qui dérange. Notre santé et nos réflexions valent bien mieux que leurs marges et leurs profits. pic.twitter.com/jiUoNZNrIw — Gil PEYRUSAUBES (@67addicto) December 28, 2019



Qui est contre le Dry january ?

"Pourquoi tu bois pas ce soir ? T'es malade ? T'es pas drôle"

Ce qui peut être intéressant avec le Dry January c’est que certain.e.s peuvent prendre conscience de leur consommation excessive ou addiction.

J’ai un ami qui buvait deux ou trois verres de vin tous les soirs avec son copain. .../... — Kalie (@Kalie_mero) December 27, 2019

en 2013 : cela consiste à ne pas boire d’alcool pendant un mois à partir du 1er janvier. La première édition française du "Dry january" débute mercredi 1er janvier 2020 et s’appelle le "Défi de janvier" qui dépend du ministère de la Santé. Mais, le projet a été abandonné sous la pression des lobbies de l’alcool, déplorent de nombreux professionnels de santé qui luttent contre l’alcoolisme et les addictions.la Fédération Française d’Addictologie, SOS Addictions, le groupe MGEN-Mutuelle Générale de l’Éducation, etc. Ceux-ci rappellent que la consommation d'alcool est à l'origine de nombreuses maladies (cancers, maladies vasculaires, etc.) et de 41 000 morts par an en France.mais de "faire une pause dans notre consommation", ce qui permet de "faire le point" et peut-être de "changer notre manière de consommer", expliquent les organisateurs du "Défi de janvier".Ceux-ci mettent en avant les nombreux avantages procurés par le "Dry january" :Mais le "Dry january" est vu d’un mauvais œil par les professionnels de l’alcool. "Les Français ne doivent pas passer le mois de janvier à sec !" : c’est par ces mots que les coprésidents de l’Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin ont demandé au gouvernement de renoncer à organiser le Mois sans alcool. Une requête appuyée par de nombreux acteurs de la filière., estime Bernard Farges, président de la CNAOC, une confédération qui regroupe les 17 principales régions viticoles françaises à appellation, soit 70% des viticulteurs de France., ce n'est pas du tout une campagne moralisatrice ni hygiéniste", répond Nathalie Latour, déléguée générale de la Fédération addiction, l'une des associations organisatrices du "Défi de janvier"."Ces produits ont une place importante dans la culture française. Mais il faut équilibrer les enjeux économiques, sociaux et de santé", dit-elle."Contrairement au Mois sans tabac (organisé par les pouvoirs publics tous les ans en novembre),: il s'agit de faire une pause, de regarder les moments où on ne consomme pas par plaisir mais par incitation. C'est le verre automatique, quand on sort et qu'on nous dit : Pourquoi tu bois pas ce soir? T'es malade? T'es pas drôle.", selon l'agence sanitaire Santé publique France.