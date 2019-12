“Ça m’a totalement vacciné, c’est fini” : quand les auteurs de violences conjugales mettent des mots sur les coups

Le témoignage complet de cet homme

Le témoignage complet de Sébastien, 45 ans.

70 personnes suivent ces thérapies dans l’Yonne

400 dossiers de violences conjugales en Côte-d’Or

Contre les violences conjugales, notre société a besoin d’un électrochoc.



Nos mesures s’organisent autour de trois axes : éducation, protection des victimes et de leurs enfants, suivi et prise en charge des auteurs des violences. #GrenelleViolencesConjugales https://t.co/fAjglk73vH — Edouard Philippe (@EPhilippePM) November 25, 2019

. Ces groupes de paroles pour auteurs de violences conjugales, c’est comme cela que cet homme de 45 ans les décrit. Vous ne verrez pas son visage, vous ne saurez pas son vrai nom. Il souhaite rester anonyme.Puis il a suivi un groupe de paroles. "On parle de violences, on parle de choses dures", témoigne-t-il. Dans ce groupe organisé à Dijon, il y a une dizaine de participants à chaque séance. "On a toujours un peu tendance à mieux voir le problème chez les autres.Et aussi grâce aux thérapeutes".Mais ça n’a pas fonctionné. Après un an de thérapie, il a de nouveau été violent. Il a écopé de 4 mois de prison avec sursis et a été obligé d’assister à un groupe de paroles pendant plusieurs mois. Aujourd’hui, il assure être allé plus loin dans la thérapie. Même s’il a conscience d’une chose : "il n’y a pas de baguette magique. Dès qu’on sent que la tension monte, il faut s’échapper. Quand il y a le feu, on ne cherche pas d’où vient le feu, il faut s’en aller du feu", témoigne celui qui est toujours avec sa femme aujourd’hui.Pendant ces groupes de paroles,Pour cet homme, comme pour d'autres, des groupes de paroles sont organisés un peu partout dans la région. En Côte-d’Or, c’est l’association Althéa qui s'en charge.Lui c’est une toute autre histoire. Il assure avoir "bousculé" sa femme une seule fois, il y a 6 mois. Aujourd’hui, ils sont encore ensemble. Lui aussi estime qu’écouter les autres lui permet de progresser, de prendre conscience de cette violence. "Ça m’a totalement vacciné. Dans un couple, il y a toujours des histoires. Mais, confie-t-il, en remerciant sa femme de l’avoir poussé à aller dans un groupe de paroles.Début décembre, cet habitant de l’Yonne a participé à la dernière séance à laquelle il devait aller, à Migennes.: "Le choc a été fort. Et il a compris. Alors que quand il était arrivé dans le groupe, il n’avait pas compris", explique Claire Calosci.Cette association organise ces groupes de paroles depuis le début de l’année. Plus de 70 personnes, auteurs de violences conjugales, sont passées par là. "On ne peut jamais savoir si ça a vraiment des effets concrets tout de suite.En Côte-d’Or, sur les 400 dossiers de violences conjugales reçus par le parquet depuis le début de l’année, 50 auteurs ont été dirigés vers des groupes de paroles.Le procureur de la République de Dijon est favorable à ces thérapies.Cette question du suivi des auteurs intéresse également le gouvernement. A l’occasion du Grenelle sur les violences conjugales, Edouard Philippe a annoncé une mesure dans ce sens. Un appel à projets sera lancé en 2020 pour la création de centres de prise en charge psychologique pour les auteurs de violences conjugales.