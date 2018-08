Un corps calciné retrouvé dans un talus entre Lyoffans et Moffans en Haute-Saône

Aux alentours de 21h, les pompiers de Haute-Saône ont été dépêchés sur les lieux d'un incendie, entre Lyoffans et Moffans sur la route départementale 4. Des herbes étaient en train de prendre feu. Dans les flammes, les secours ont distingué le corps d'une femme. Cette dernière est décédée et son corps a été retrouvé à quelques mètres de la route, carbonisé. La victime serait une haut-saônoise, habitant dans les alentours.



Rapidement, les Techniciens d’Investigation Criminelle de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour procéder aux relevés scientifiques. Pour l'instant, les causes de son décès restent inconnues. S'agit-il d'un suicide ou d'un homicide ? Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. Un véhicule a été découvert par les gendarmes, non loin de l'incendie.