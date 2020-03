Coronavirus Covid-19 : les conseils d’un médecin pour éviter de prendre des kilos quand on est confiné

Le gouvernement a ordonné de rester confiné à la maison pour au moins 15 jours afin de limiter le risque de propagation de l’épidémie de coronavirus COVID-19, alors que le nombre de malades ne cesse d’augmenter.



Mais, la prolongation du confinement "sera très vraisemblablement nécessaire" et il faudra attendre "entre 2 et 4 semaines" pour observer un changement dans la dynamique de l'épidémie de coronavirus, a annoncé la directrice générale de l'agence sanitaire Santé publique France jeudi 19 mars 2020.



Dans ces conditions, mieux vaut s'organiser pour ne pas accumuler les kilos superflus...







© Licence CC by Pixabay





Actuellement, avec le confinement, les gens sont perdus, ils n’ont plus leur cadre habituel. Ils ont du mal à s’organiser. Il faut donc faire comme pour les cours des enfants et établir un planning des repas afin de rythmer nos journées.

1-Ce qu’il faut faire

Un gâteau aux carottes

2-Ce qu’il ne faut pas faire

Les rayons d'une grande surface alimentaire. / © Lionel VADAM / MAXPPP

3-Qu’est-ce qu’on achète quand on fait les courses ?

4-Que faire si on prend des kilos ?

Pour être en bonne santé, il est recommandé de manger des fruits et des légumes tous les jours.

5-Comment faire de l’exercice par temps de confinement ?

On s’assied autour de la table et on établit les menus sur la semaine . Cela présente plusieurs avantages :-on fait la liste des courses, ce qui permet d’y aller une seule fois et non tous les jours parce qu’on n’a pas tel ou tel ingrédient sous la main.-on montre aux enfants comment on prépare des menus équilibrés on évite de manger tout le temps la même chose à cause des pannes d'inspirationon prend un produit laitier ou une portion de fruit frais. On peut aussi prendreMais attention car ils sont denses en calories. On prend juste une petite poignée, on ne pioche pas dans le sachet qu’on met à côté de soi.Par ailleurs, si on a pris un yaourt ou un fruit dans la matinée, on l’enlève du menu de midi. Même chose, si on l'a pris au goûter, on l’enlève du menu du soir.Vous venez de manger votre 5e carré de chocolat de la journée, ce n’est une raison pour prendre une décision radicale et jeter toutes les tablettes pour éviter de grossir.c’est-à-dire qu’on risque de se jeter sur ces aliments quand on sera de nouveau confronté à eux, comme ce sera le cas à Pâques quand le confinement prendra fin.Pour éviter cela,En fin de journée par exemple, on peut s’offrir 2 à 4 crans de chocolat.Le confinement a au moins cela de positif, c’est qu’il offre l’occasion de :-prendre le temps de cuisiner-tester de nouvelles recettesQuand on n’a plus faim, il ne faut surtout pas se forcer à continuer à manger en se disant qu’il ne faut pas gâcher la nourriture.Mieux vaut s’arrêter et"A l’annonce du confinement, beaucoup de gens se sont rués dans les magasins et ont acheté surtout des conserves, des féculents, etc.Conséquence : s’ils n’ont que ça sous la main, c’est compliqué", dit le nutritionniste.-Au moins uncomplet ou semi-complet par jour : pain complet, pâtes, semoule, riz, pommes de terre, boulgour, quinoa...-Desau moins 2 fois par semaine : lentilles, haricots secs, pois chiches, etc-Deschaque jour : par exemple 3 portions de légumes et 2 fruits.-on est plus sédentaire avec le confinement-on prend un petit-déjeuner ou un goûter alors que d’habitude on n’en prenait pas-alors que d’habitude, on déjeunait de portions calibrées prises en un temps précis, avec le confinement on reste plus longtemps à table et on mange davantage-on s’ennuie, alors on tente de combler ce vide avec de la nourriture., car selon un schéma bien connu, on va perdre du poids dans un premier temps, mais on va en reprendre encore plus par la suite.Pour ne pas accumuler les kilos superflus, on peut commencer par :c’est ce qui rassasie le mieux : les poissons (frais, surgelés ou en conserves), les œufs, les produits laitiers (lait, yaourts, fromage, fromage blanc)... Et on n’oublie pas les légumes.: quand on mange vite, on mange trop. Donc, il faut prendre le temps de mastiquer pour sentir la sensation qu’on est rassasié.Au-delà de tous ces conseils, ce qui est certain, c’est que "contrairement aux fausses infos qui circulent sur les réseaux sociaux,, conclut le docteur Cyril Gauthier.Comme en temps normal, c'est une alimentation équilibrée qui permet de rester dans la meilleure forme possible. Autrement dit, il faut manger de tout en quantité raisonnable et, comme le rappelle Santé publique France.Si on peut fairechez soi, c’est bien : des activités de renforcement musculaire, d’assouplissement, d’équilibre. Même si on habite en appartement, on peut faire les 100 pas entre la chambre et le salon, monter et descendre les escaliers de l’immeuble…: il faut au minimum prendre le temps deOn peut faire le tour du jardin si on a la chance d’en avoir un ou sinon le tour du pâté de maisons (en n’oubliant pas son attestation de déplacement ). En effet, sont autorisés les "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective".