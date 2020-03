Coronavirus Covid-19 : “Si j’avais le choix, je n’irais plus travailler”. La vie de livreur pendant le confinement

Limiter les contacts avec les clients

Les consignes d'Uber Eats, envoyées par mail à ses clients

Travailler, ou ne pas travailler ?

J’ai un bébé à la maison, j’ai besoin d’argent, comme tout le monde. On a vu qu’on allait avoir des aides auprès de la sécurité sociale, pour couvrir le manque d’argent. Le problème, c’est que ce sont des documents à remplir, à renvoyer… Le temps de traiter les dossiers, il va peut être falloir attendre plusieurs mois avant que l’on ait la moindre aide financière”, s’inquiète-t-il. Pour l’instant, il se connecte sur la plateforme de livraison, “en espérant que demain on puisse continuer à travailler”.

Les livreurs à vélo de Dijon, dans un centre-ville presque vide. / © DR

Sincèrement, si j’avais le choix, je n’irais plus travailler, précise-t-il. C’est clair et net, notre métier est plus que dangereux. Malheureusement, certains, comme moi par exemple, ne vivent que de ce métier et sont obligés de l’exercer. C’est malheureux, c’est dangereux, mais on n’a pas le choix.

Le quotidien de Mathieu, coursier à vélo à Dijon, est un peu chamboulé ces derniers jours. Tandis que la France entre dans un confinement pour au moins 15 jours, où les déplacements doivent être limités au strict nécessaire, Mathieu, lui, n’arrête pas. “Dans son métier, il rencontre des dizaines de personnes chaque jour.“Quand on arrive devant le restaurant, on ne rentre plus à l’intérieur. On frappe à la porte, on montre le numéro de commande à travers la vitre, et, précise le livreur dijonnais.Entre coursiers aussi, les habitudes changent en cette période de pandémie.“On évite d’être collés les uns aux autres”, ajoute Mathieu, qui discute beaucoup du Covid 19 avec ses collègues : “c’est le sujet principal de discussions”.Dans un mail à ses clients, la plateforme de livraison Uber Eats a rappelé les mesures de sécurité lors d’une commande : “, après avoir déposé la livraison, puis de récupérer la commande.“Avec les clients, pour l’instant, ça se passe plutôt bien. Beaucoup nous demandent si les livraisons vont continuer. Sinon c’est plutôt positif, on a pas mal de pourboires”, rappelleDans ces conditions, alors que l’épidémie progresse dans toute la France, pourquoi continuer à travailler ? Pour Mathieu, la réponse est simple.Même si, il le reconnaît, il “a peur d’attraper le virus”.La crainte est la même pour Cyril Jeanpierre. Il est aussi coursier pour la plateforme Uber Eats, et membre fondateur du Sccud, le syndicat CGT des coursiers unis dijonnais.Après l’annonce d’Emmanuel Macron, lundi 16 mars, il s’est demandé si les livreurs allaient pouvoir continuer à exercer leur activité : “Deux plateformes ont réagi très vite : Stuart et Uber., que l’on peut ajouter à l’attestation de déplacement délivrée par le gouvernement”.“On va aussi les sensibiliser à la dangerosité de ce virus et aux mesures de précaution à respecter”, ajoute-t-il.