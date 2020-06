Dijon : 11 blessés dans des violences inédites au centre-ville et aux Grésilles ce week-end

La nuit du vendredi 12 au samedi13 juin a été très agitée dans le quartier de la République à Dijon. Selon nos informations, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées aux alentours de minuit, place de la République, après avoir laissé leurs véhicules sur un parking, non loin de la Cité judiciaire. Il s'agit principalement de ressortissants de la communauté tchètchène, venus de la France entière. Sur Twitter, plusieurs vidéos confirment cette poussée de fièvre.

Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5 — al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020

Un bar à narguilé pris pour cible

Ces individus s'en sont pris au bar à narguilé "le Black Pearl", sur le boulevard de la Trémouille. D'après les témoignages que nous avons pu recueillir, corroborés par les vidéos, la plupart étaient cagoulés et armés avec, en leur possession, des barres de fer, des couteaux, des marteaux, des tournevis et des battes de baseball. Alertés, les policiers de la Brigade Spécialisée de Terrain (la BST) et de la BAC sont intervenus rapidement sur les lieux. Ils ont dû eux-mêmes sortir leurs armes et faire usage de lacrymogènes pour disperser les individus et se désencercler. La vice-procureure de la République de Dijon fait état de 10 blessés, "dont certains sérieusement", en précisant que d'autres violences ont été commises la même nuit dans le quartier des Grésilles.

Des scellés judiciaires ont été aposés sur la grille du bar "Le Black Pearl" / © FTV

La piste du règlement de compte ?

Les forces de l'ordre ont pu rentrer en contact avec ces personnes qui se revendiquent d'origine tchéchènes et qui leur auraient affirmé qu'elles n'avaient rien contre la police mais qu'elles auraient un "problème" avec un groupe dijonnais. Aucune interpellation n'a eu lieu.

Comme à Nice il y a quelques jours, ce groupe s'est en fait mobilisé pour intimider les dealers qui sévissent dans la ville, nous explique une représentante de la communauté. Surtout, ces faits interviennent quelques jours après qu'un jeune de 16 ans aurait été " passé à tabac " à Dijon par un groupe de dealers plus âgés. Il serait toujours hospitalisé dans un état grave. Menacé avec une arme à feu, on lui aurait dit : " on te laisse en vie pour que tu ailles dire aux autres (Tchétchènes) qu’on fera ça à chacun d’entre vous ".

Ce vendredi soir, le calme est revenu assez vite dans les rues de Dijon, où des bris de verre étaient néanmoins encore visibles samedi 13 juin, aux alentours du bar endommagé.

Une rencontre entre les communautés dans la nuit de samedi à dimanche

Toujours selon cette source, une rencontre se serait tenue afin "d'apaiser les tensions " dans la nuit de samedi à dimanche entre des représentants de la communauté tchéchène et le groupe de dealers. Pendant ces discussions, des « inconnus » auraient tiré à l’arme factice sur les véhicules des représentants des deux communautés.

Un blessé par balle aux Grésilles

Plus grave, des tirs ont été entendus cette même nuit rue d'York, à la lisière du quartier des Grésilles. Et un homme, dont on ignore l'identité, a été grièvement atteint. Son pronostic vital n'est pas engagé. Un riverain a filmé brièvement la scène et l'a posté sur le réseau Twitter... après vérification, il s'agit bien de la rue d'York :

Une scène de tirs filmée à Dijon

Cette scène de violence a été filmée dans la nuit du 13 au 14 juin, à Dijon. Le parquet confirme qu'un homme a été grièvement blessé par balle.

120 CRS en renfort !

Le parquet indique ce dimanche que "tous les voyants sont au rouge". Un renfort de policiers est attendu, ce que confirme la préfecture. De son côté, le maire de Dijon François Rebsamen indique avoir demandé également un renforcement des forces de l'ordre. Il a obtenu que 2 compagnies de CRS se rendent dans la capitale régionale, soit un total de 120 hommes.