“Une fois que j'ai tout payé, il me reste 20 euros” : Monique, retraitée, dit pourquoi elle va manifester

"Une fois que j'ai tout payé, il me reste 20 euros" : une retraitée dit pourquoi elle va manifester

Monique est retraitée. À 65 ans, avec sa pension de 727 euros, elle vit dans une précarité qu'elle n'imaginait pas. Elle nous explique en longueur pourquoi elle va défiler dans les rues de Dijon jeudi 31 janvier pour défendre son pouvoir d'achat. - France 3 Bourgogne - Maeva Damoy, Antoine Laroche

Les rassemblements et manifestations de retraités jeudi 31 janvier Côte-d’Or Dijon : 10h place de la République

Montbard : 15h30 place Gambetta Doubs Besançon : 10h place Pasteur Nièvre Nevers : 15 h place Carnot Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône : 14h 30 Maison des Syndicats

Mâcon : 15h place Saint-Pierre devant la mairie

Montceau-les-Mines : 15h place de la mairie Yonne Sens : rassemblement avec demande de rencontre auprès de Michèle Crouzet députée LREM de la 3e circonscription de l’Yonne. Territoire de Belfort Belfort : 10h place Corbis

Monique Pinte a 65 ans. Cela fait quatre ans maintenant qu'elle tente de vivre avec 727 euros par mois de retraite et qu'elle espère une aide de l'État.Monique a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Elle a connu l'usine, elle a fait a des ménages pour élever ses cinq enfants avant de devenir agent d'accueil. Aujourd'hui elle vit seule dans une précarité difficile à assumer.Ce jeudi 31 janvier, elle défilera dans les rues de Dijon pour son pouvoir d'achat et pour faire entendre sa voix.Monique Pinte : Que pour moi ? Je dirai rien. Rien. Une fois que j'ai tout payé, il me reste quoi ? Je vais dire 20 euros. C'est pour ça que je suis à découvert à la banque.Depuis que je suis en retraite.Avant, je travaillais. Je gagnais un peu plus que ça quand même. 320 euros de plus. Je ne vais pas dire que je vivais comme tout le monde. Mais je vivais, quoi. Je pouvais sortir, j'allais au cinéma, je faisais des petits week-ends avec mon fils. C'était bien.Là maintenant, je ne peux plus rien faire. Je ne fais rien. Je vivote comme on dit. Je ne fais pas d'écart, je ne fais pas de trucs comme ça. C'est soit je paye mes dettes, soit je sors, soit je me paye des loisirs.Mais bon, je me dis qu'il vaut mieux que je paye mon loyer, ce que je dois payer. Tant pis pour ce qu'il reste à la fin du mois. Je me débrouille. Je ne mange pas beaucoup. Et puis, j'ai mes enfants de temps en temps qui m'aident.Oui. Deux jours, je n'ai pas mangé. Je ne l'ai pas dit à mes enfants.Là, ça va mieux. Il y a mes enfants qui m'aident un peu. Mais il y a un moment où pendant deux jours, je n'ai pas appelé ça manger.Je me faisais un café, je trempais du pain. Mes enfants vont le savoir. Ils ne le savaient pas.Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Quelques fois, je me dis qu'est-ce que je fais sur cette Terre ? Pourquoi je suis arrivée là ?De vivre comme ça. Je n'aurais jamais pensé ça. Arriver à 65 ans puis vivre ce que je vis ? Non. C'est très difficile.Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils devraient augmenter les retraites un peu quand même. Ça fait quatre ans qu'elles n'ont pas été augmentées. Puis le peu qu'elles augmentent… En janvier, elles ont augmenté de 0,3 %.Qu'est-ce que c'est 0,3 % ? Mon fils a calculé. Ça fait une baguette de plus par mois. C'est honteux quoi, c'est honteux.On a travaillé. On a cotisé. On mérite d'avoir ce qu'on a cotisé.