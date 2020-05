Moins d'accidents, moins de donneurs, moins de personnel... les délais d'attente prolongés pour les greffes d'organes

un arrêt total de l’activité

un arrêt partiel des opérations avec le seul maintien des opérations urgentes comme les greffes cardiaques

et enfin le maintien de l’activité globale en tentant de prendre en charge tous les patients.

Une liste d'attente de plus en plus longue à cause du Covid-19

Un vaccin contre le Covid pour tous les greffés ?

Une reprise de l'activité de chirurgie compliquée

Tous donneurs ? Le 22 juin est la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, et de la reconnaissance aux donneurs.

A cette occasion, rappelons qu’en France, la loi Cavaillet de 1976 précise que nous sommes tous considérés comme donneurs. Le principe a été réaffirmé par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. ► LIRE PAR AILLEURS : Don d'organes : donneurs ou receveurs, pourquoi nous sommes tous concernés Il est cependant possible de s’opposer au prélèvement de ses organes, en l’exprimant clairement à ses proches ou en s’inscrivant sur le registre national du refus.

« On a fait face à une baisse des dons d’au moins 50 % » selon Sophie Marion. Forcément,. Le confinement et les restrictions de sortie ont, entrainant de faitLe début d’année 2020 a été marqué par. Entre deset un, les centres de prélèvements et de transplantations d’organes ont dû se réorganiser., il y a: Chalon-sur-Saône, Mâcon, Auxerre, Nevers et Dijon. Ces deux derniers ont, moment où le confinement a été décrété par le gouvernement. « On tenait à maintenir l’activité. Même si elle a été forcément beaucoup ralentie », nous confie Sophie Marion, infirmière coordinatrice pour le prélèvement d’organes et de tissus au CHU de Dijon. Le, est la première cause de diminution de l’activité.Du côté du service des transplantations d’organes, là-aussi, « les lits de réanimation ayant été occupés par les patients atteints du Covid », nous explique le Professeur Olivier Bouchot, chirurgien cardiaque au CHU de Dijon. Il ajoute qu’Pour faire face à la crise sanitaire, l’avait demandé aux centres hospitaliers de, notamment pour les patients dialysés.: foie ou coeur par exemple.Encore fallait-il trouver des donneurs... Rappelons qu’lorsqueMais pour la coordination de prélèvements d’organes du CHU de Dijon, ces patients se font fait rares. Une absence sur laquelle le corps médical a très vite alerté. « On ne saurait expliquer pourquoi, mais peu de patients victimes d’AVC ou d’infarctus se sont présentés dans les services d’urgences ces dernières semaines. »Pour, comme ce fut demandé au CHU de Dijon, il était essentiel d'avoir des donneurs potentiels. « Malheureusement, on a eu un patient urgent à qui nous n’avons pu trouver un coeur compatible… Alors on l’a placé sous assistance cardiaque. »Ce système permet aux patients d’attendre une greffe, parfois des années. « Nous avons beaucoup de patients qui arrivent en fin de traitement, que nous devons placer sous assistance alors que la liste des donneurs est de moins en moins extensible… » Une problématique générale que rencontrent les centres de prélèvements et de transplantation toute l’année, aggravée aujourd'hui par la crise du Covid-19. « On fait face à une vraie inadéquation entre une liste de greffes qui s’allongent et la liste de donneurs qui diminue… »Malgré l’activité réduite, Sophie Marion souligne qu’et que de nouveaux patients ont même pu être accueillis. « L’essentiel, c’est de ne pas avoir rater les donneurs ! » Avec desbien évidemment. Tous, selon les recommandations de l'Agence de la biomédecine. « On ne prend aucun risque de greffer un patient avec un organe d’un donneur qui aurait le Covid. » Leset sont donc fragiles face au coronavirus.Il a parfois fallu anticiper, pour. « Les transplantations ne peuvent parfois pas attendre alors on se base sur les signes cliniques qui évoquent le coronavirus : toux, fièvre, difficultés respiratoires… » Mais le Professeur Olivier Bouchot l’assure, toutes les précautions sont prises afin que la sécurité et la santéLesqui auraient malheureusement été« s'ils présentent encore des traces du virus » affirme le Professeur Bouchot. « Il faudra que le scanner ne présente aucun signe de présence du coronavirus. » D’autant qu’aujourd’hui,. « Certains patients ont été sévèrement atteints au niveau pulmonaire, parfois se retrouvant même en insuffisance pulmonaire grave ou victimes de fibrose (la destruction des tissus) ».Tous les risques de transmission de maladies, de surcontaminations doivent être écartés. DesLorsqu’ils ne présentent aucun symptôme du coronavirus et que les opérations de greffe peuvent se maintenir,. « Il y a notamment un risque d’infection pulmonaire post-opératoire pour tout patient d’une chirurgie cardiaque… Alors on ne peut pas prendre le risque de les exposer au Covid. »Dans, il serait obligatoire pour tous les futurs greffés. « On ne sait pas combien de temps ça va durer… » s’inquiète le Professeur Bouchot, « mais tous les patients seront protégés. On est déjà très protecteurs mais on sera encore plus vigilants ». Ces patients adoptent déjà les gestes barrières : port du masque, lavage rigoureux des mains.En dehors des greffes, les opérations cardiaques ont été massivement annulés. Au, ce sont environet préfèrent ne pas s’exposer. « D’habitude, nous avons 2 mois de programmation… » Depuis une semaine, les opérations sur liste d’attente ont repris, mais s’adaptent toujours en fonction des urgences qui arrivent. « On va bientôt rentrer dans la période estivale, avec les congés, la fermeture de certains blocs opératoires… La période va être compliquée jusqu’à septembre-octobre » s'inquiète Olivier Bouchot.