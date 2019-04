Les policiers demandent des mesures d’urgence pour faire face aux suicides

En 2018, 38 policiers s’étaient donné la mort.Depuis le début de l'année 2019, en moins de quatre mois, on compte déjà 28 suicides, dont 4 depuis le début de la semaine. Ces suicides ont eu lieu un peu partout en France : Metz, Béziers, Montpellier et Paris.Face à cette épidémie, les syndicats tirent la sonnette d’alarme et appellent à des rassemblements partout en France entre 11h30 et midi ce vendredi 19 avril.L’intersyndicale de tous les corps de la Police Nationale "ne supporte plus de perdre autant de collègues" et demande"des mesures fortes et immédiates" qui doivent être "prises sans délai".mais "de plans en réunions, nous en sommes toujours au même point"."Les plans se succèdent mais il n’y a jamais de suivi", déplore Stéphan Ragonneau, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale en Bourgogne-Franche-Comté."Nos collègues ne sont pas tombés en mission, ils n’ont pas été victimes d’actes criminels, ils sont morts à cause de leurs conditions de travail. On a l’impression que ça touche surtout les gardiens de la paix. Notre hiérarchie doit s’interroger et prendre ses responsabilités", dit-il.« Nous préparons d’autres actions significatives pour alerter l’opinion publique, pour faire pression sur le ministre de l’Intérieur et pour engager la discussion ».