Besançon : un groupe anarchiste a-t-il voulu incendier la voiture du député du Doubs Eric Alauzet ?

La police judiciaire et le parquet de Besançon saisis de l'affaire



"C'est hyper inquiétant" réagit le député Eric Alauzet

Eric Alauzet, député du Doubs LREM / © JC TARDIVON - maxPPP



Une double explosion vers 3 heures du matin

C'est dans cette cour d'immeuble que le groupe anarchiste revendique l'incendie d'une voiture. / © Jérémy Chevreuil - France 3 Franche-Comté

"C'est une attaque contre notre démocratie"

Est-ce la voiture du député du Doubs qui était visée ? Le ou les incendiaires se sont-ils trompés d'objectif ?Dans un communiqué publié samedi 30 mai vers 16 heures, et intitulé "Besançon : Quelques flammes pour l’autorité," l'organisation Attaque, un mouvement anarchiste, revendique ce geste :Vendredi 29 mai, vers 3h, on s’est payé une petite visite (...) là où se trouve le domicile et le cabinet de médecin du député en marche Eric Alauzet, qui est aussi candidat aux municipales. Après avoir réussi à pénétrer sur le parking de la copropriété, on a mis le feu à sa voiture personnelle, une Audi noire flambant neuve. Cela n’a pris que quelques minutes, avant de disparaître à nouveau dans l’obscurité. La semaine précédente, un utilitaire de la mairie avait cramé, sur un parking à l’est de la ville. Feu à toute autorité ! Pour la liberté.Ce collectif "Attaque" a déjà revendiqué au mois de mai la destruction d'une camionnette de la mairie de Paris. Il affiche aussi sa solidarité, sur son site, avec les auteurs de l'incendie de plusieurs pylônes de téléphonie mobile, à Grenoble.La police et le parquet de Besançon confirment ce dimanche 31 mai qu'un incendie a bien eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi 30 mai, dans le quartier Rivotte de Besançon. Un véhicule de type Audi a brûlé. Un autre a été touché. Une dizaine de pompiers ont dû intervenir. Selon nos informations, l'Audi appartient à un locataire de la co-propriété, où réside le député.Joint par téléphone ce matin, le député du Doubs ne cache pas son inquiétude face à cette revendication.explique le député du Doubs contacté par Jérémy Chevreuil de France 3 Franche-Comté.ajoute Eric Alauzet.La police judiciaire est saisie de l'enquête pour destruction par incendie, sous l'autorité du parquet de Besançon. Le député doit être entendu par les enquêteurs. Il envisage de déposer plainte, son nom et son adresse personnelle ayant été divulgués sur internet.Les pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie dans la cour de l'immeuble de Besançon vers 3 heures du matin. Les pneus de l'Audi ont éclaté, provoquant une double explosion. Un vitrage au rez-de chaussée de l'immeuble a été brisé.explique le député.Toute la journée, les voisins ont cru à un incident technique sur cette voiture neuve, jusqu'à ce que le communiqué du groupe anarchiste ne revendique sa possible participation aux faits. Le véhicule incendié a été évacué par la police municipale. Reste ce matin sur place, une autre voiture garée là, et touchée par les flammes.Dès hier soir sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes s'inquiétaient de cet incendie ayant pu toucher la voiture personnelle d'un député.", écrivait sur son compte Twitter Cécile Prudhomme, secrétaire régionale d'Europe Ecologie Les Verts en Bourgogne Franche-Comté., lançait Stéphane Chopin, un proche du maire sortant de Besançon, Jean-Louis Fousseret LREM.Eric Alauzet, ancien écologiste rallié à la République en marche, est candidat au second tour des élections municipales à Besançon. Mais il est en difficulté. En ballottage au second tour. Eric Alauzet, 62 ans, médecin acupuncteur de professio, avait été investi dès juillet 2019 par LREM pour ces élections municipales.