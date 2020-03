Coronavirus : “Maintenir les élections est un drame sanitaire ”, selon le professeur Laurent Thines du CHU de Besançon

Voilà, comment toutes les personnes exposées ce jour pourront remercier le gouvernement pour ce manque de lucidité et de courage politique...



Les élections seront invalidées et les 2 tours à refaire dans quelques mois. https://t.co/Q3CpqdBItP — Dr ou Pr. Laurent Thines (@LaurentThines) March 15, 2020

Même les mesures prises hier sont insuffisantes. Le confinement est le seul moyen de ralentir l'épidémie. Dans ce contexte, je trouve ça insensé que l'on maintienne les élections. Beaucoup de personnes âgées se déplacent lors de ces rendez-vous. Elles peuvent très facilement s'exposer au virus.

"Je me confine moi-même"

Décision tardive sans consignes claires à la population et en maintenant les Elections Municipales



= confusion



= non respect du confinement



= progression de l’épidémie à l’italienne... https://t.co/ECjSso3uJh — Dr ou Pr. Laurent Thines (@LaurentThines) March 14, 2020

L'hôpital bientôt saturé ?

Dans les jours à venir, on s'attend à des services saturés, des soignants contaminés que l'on va devoir tenter de remplacer par des appels au volontariat. Je me suis moi-même porté volontaire.

Nous avons sous-estimé la dangerosité de #COVID19 qui réside dans: (graphes)

💀un taux de mortalité > grippe après 60 ans

🥶 une grande contagiosité



Il n’est pas trop tard pour atténuer le pic épidémique qui risque, comme en Italie, de saturer le système de Santé



Comment agir⬇️ pic.twitter.com/8WvR1ARSZc — Dr ou Pr. Laurent Thines (@LaurentThines) March 14, 2020

Malgré le stade 3 du coronavirus Covid-19, le premier tour des élections électorales 2020 a été maintenu, ce dimanche 15 mars. A la mi-journée, la participation était globalement en baisse . Une information qui ne semble pas étonner Laurent Thines, membre du collectif inter-hôpitaux et neurochirurgien au centre hospitalier de Besançon (Doubs).Depuis plusieurs jours, le docteur s'alarme sur les réseaux sociaux du maintien des élections : "Nous n'avons pas l'impression que le gouvernement a pris la mesure de la gravité. C'est.""L'objectif de mon appel était d'inciter la population à prendre leurs propres mesures. Celles qui sont mises en place ne sont", juge-t-il. Des consignes d'hygiène ont été données, samedi 14 mars, afin de limiter les risques de propagation du virus dans les bureaux de vote : distance de sécurité, point d'eau ou gel hydroalcolique disposé pour se laver les mains... Mais dans la pratique, beaucoup de bureaux de vote n'étaient pas encore préparés dans la matinée :Le docteur avance que le moyen le plus pratique pour lutter contre l'épidémie serait d'appliquer le confinement à domicile : "Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie.. Le niveau 3 aurait dû être déclenché bien plus tôt, il y'a trois semaines. Ce n'est pas normal que des individus aient à alerter à la place des pouvoirs publics."Le professeur Thines a fait savoir qu'il ne se présentera pas à son bureau de vote, ce dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections : "Je préfère me confiner moi-même avec ma femme et mes enfants. On ne va pas sortir de la journée et on souhaite croiser le moins de personnes extérieures possible. Je n'irai pas voter. Il n'y a qu'une liste dans ma commune, raison de plus..."La veille, samedi 14 mars, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture des "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays" jusqu'à nouvel ordre. Des mesures qui ne seraient pas suffisantes, selon Laurent Thines, et qui montreraient l'esprit de contradiction des instances publiques : "On ne peut pas interdire les rassemblements, la fréquentation de certains lieux et autoriser les populations à venir dans un espace clos pendant toute une journée.publique."Selon Laurent Thines, la crise liée au coronavirus Covid-19 pourrait s'empirer dans les trois prochaines semaines, avec: "L'inquiétude est là. On est dans une phase qui suit la courbe italienne."Le membre du collectif inter-hôpitaux indique que "des mesures ont été prises dans les centres hospitaliers, notamment celui de Besançon" afin de se préparer à une augmentation des malades : "Nous avons déprogrammé toutes les opérations non-urgentes parce que l'on s'attend à une vague dès la semaine prochaine et qui devrait se poursuivre pendant, au moins, un mois."Malgré cette préparation, le docteur Laurent Thines craint que les services hospitaliers deviennent rapidement saturés., d'après lui. "Les professionnels de santé ont pris des mesures fortes et nous avons l'impression que le gouvernement n'aide pas la société à suivre. On peut s'attendre à une crise profonde. Au centre hospitalier, on songe déjà à ne traiter que les urgences, dans les prochaines semaines. On est déjà dans le jeu, contrairement au reste de la société", conclut-il.