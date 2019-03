“Eborgnés, mutilés, levez-vous !” : à Besançon, une manifestation dit stop à l'usage des LBD

Hommage aux blessés et aux morts place de la révolution à Besançon #GiletsJaunes pic.twitter.com/5oXY2beXom — Virginie Vandeville (@Virginie_Vdv) 9 mars 2019

Laurent Thines : le neurochirurgien dit stop aux armes sublétales type LBD

Ecoutez le Professeur Laurent Thines au micro de Stéphanie Bourgeot et Florence Petit.

Des dizaines de blessés, grimés, de bandages maculées de tâches de sang. La mise en scène voulait heurter. Au son d'une musique, ces blessés symbolisant les blessés à coup de lanceurs de balles de défense se sont couchés vers 14h30 sur la Place de la Révolution à Besançon.Sur place, dans sa blouse blanche de médecin le professeur Laurent Thines. Ce neurochirurgien a lancé une pétition pour demander un moratoire sur l'utilisation des armes de type LBD . La pétition approche les 170.000 signatures. Laurent Thinès dénonce les blessures causées par les forces de l'ordre. "" a t-il lancé aux blessés couchés à terre. Il a cité les prénoms de plusieurs victimes dont le Jurassien Alain Hoffmann présent à Besançon et blessé le 1er décembre à Paris par un tir de LBD a t-il ajouté.Devant une Marianne catastrophée par la scène, les blessés se sont relevés entonnant en coeur la Marseillaise.Plus de 13.000 tirs de lanceurs de balles de défense (LBD) ont été enregistrés depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" . 83 enquêtes concernant des tirs de cette arme controversée sont en cours, a annoncé jeudi au Sénat Laurent Nuñez secrétaire d'Etat à l'Interieur. Au total, 2.200 manifestants ont été blessés, et près de 1.500 côté forces de l'ordre selon le ministère.Cette semaine, la Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a réclamé une "enquête approfondie" sur les violences policières qui émaillent en France la crise des "gilets jaunes. Fin février, le Conseil de l'Europe avait appelé à "suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre" en France afin de "mieux respecter les droits de l'Homme"." a rappelé Laurent Thines qui réfute faire de la politique.explique le médecin.Dans le département de Moselle ce samedi 9 mars, le maire de la commune de Phalsbourg, Dany Kocher, a pris un arrêté municipal interdisant l'usage des lanceurs de balles de défense (LBD) sur le territoire de sa commune.A Besançon, la manifestation de ce 9 mars réunit des citoyens, le collectif des blues blanches (les personnels soignants du CHU de Besançon en colère), et des gilets jaunes. Le cortège a pris vers 15h la direction des rues de la ville. Il regroupe selon nos journalistes sur place près de 500 personnes.