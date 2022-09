Féminicide : près de Besançon, un homme tue sa femme avec son fusil de chasse avant de se suicider, ce que l'on sait du drame

Les gendarmes du Doubs sont intervenus mardi 6 septembre vers 17h45 dans une maison sur la commune de Morre dans le Doubs à quelques kilomètres de Besançon. Le corps d’une femme et de son conjoint ont été retrouvés sans vie rue des Bouvreuils. Le procureur de la République a livré les premiers éléments d'enquête. L'homme avait préparé son funeste geste.

La macabre découverte a été faite en fin d'après-midi au domicile d'un couple de classe moyenne qui n'avait jamais fait parler de lui sur le plan judiciaire. Aucune plainte ou main courante pour violence n'y avait été signalé.

La femme retrouvée morte était âgée de 43 ans, son conjoint, salarié dans les travaux publics avait 48 ans. Jean-Michel Cayuela, maire de la commune est sous le choc. Il retrace le fil du drame. "La femme était venue en mairie le matin même demander la dissolution de son PACS. Cette maman n'était pas présente à la sortie de l'école. Les jumeaux de 10 ans sont remontés en fin d'après-midi à la maison et ont trouvé porte close, la voiture toujours au domicile" témoigne l'élu. Une voisine qui avait pris les enfants en charge a donné l'alerte. Pompiers puis gendarmes sont rapidement intervenus.

Aidés d'une échelle, les pompiers ont pu entrer dans la maison. Deux corps sans vie se trouvaient dans le salon. Prévenus que cette femme gardait des enfants, ils sont rentrés à nouveau dans le domicile malgré la scène de crime. Ils sont ressortis avec dans leurs bras un bébé de 21 mois indemne. Il était gardé par la victime assistante maternelle de profession. L'enfant a accepté les bras des secours, il ne pleurait pas, au calme dans cette petite chambre.

Récit : Franck Menestret et Laurent Brocard

Au lendemain du drame, le maire a toujours du mal à réaliser la violence du scénario qui s'est noué dans cette petite commune calme à proximité de Besançon.

La nouvelle est terrible. Hier soir, on nous a annoncé qu'il y avait deux corps dans l'appartement. J'étais traumatisé, j'ai vu cette dame le matin même, elle était bien. Ce féminicide, je tombe des nues. Ce n'est pas possible, comment peut on tuer cette mère de famille qui aimait ses enfants.