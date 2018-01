Plusieurs petits tremblements de terre ont eu lieu cette nuit en Franche-Comté

En tout, quatre secousses se sont produites dans la nuit de mardi à mercredi puis en début de matinée. Certains Francs-Comtois les ont ressenties à partir de 2h20. L'information nous a été confirmée par le Bureau Central Sismologique Français."Les secousses ont été vraiment petites. De magnitude 2,7 - 2,8 et 3 pour la dernière vers 8h. Ce ne sont pas des séismes importants et nous avons du mal à définir leur profondeur en raison de leur faible intensité. C'est possible que des gens aient senti les chocs mais c'est une sismissité normale pour la région" nous a-t- on précisé au bureau central sismologique.Les secousses se sont produites au nord ouest de Besançon mais aussi en campagne, dans le secteur de Randevillers, commune située près de Sancey-le-Grand. Certains riverains ont d'ailleurs confirmé sur les réseaux sociaux avoir ressenti des tremblements dans ce secteur, vers 6h du matin.Le Réseau National de la Surveillance Sismique invite les Francs-Comtois ayant ressenti des secousses à remplir un formulaire en ligne. Les informations récoltées permettent de favoriser le travail de recherches des scientifiques ( remplir le formulaire de renseignements ).