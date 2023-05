VIDEO. Doubs : deux ans après sa disparition à La Réunion, les habitants de la Chenalotte rendent hommage à leur maire, Brigitte Ligney

Les habitants de la commune de la Chenalotte ont rendu hommage à leur maire, Brigitte Ligney. Deux ans après sa disparition au cours d'une randonnée sur l'île de La Réunion, elle a été déclarée officiellement décédée.

Brigitte Ligney, 63 ans, était maire de la commune de La Chenalotte, dans le Doubs, depuis 2014.

Elle randonnait le 21 juillet 2021, jour de sa disparition avec son compagnon sur le GR R2, au départ de Saint-Philippe, à La Réunion. Elle l'avait devancé sur le sentier. Elle n’a plus été vue à partir de 16h30, au pied du Piton de Bert. Son corps n'a pas été retrouvé.

Près de deux ans après sa disparition, la procédure ouverte par le parquet de La Réunion est close. Les recherches sont terminées. Brigitte Ligney est officiellement considérée comme décédée.

Ce samedi 6 mai, une cérémonie religieuse et un hommage républicain se sont déroulés en présence de la famille de Brigitte Ligney. Il y avait de nombreux élus et des habitants du village, comme a pu le constater notre équipe de reportage, avec Florence Ciccolella et Denis Colle :

C'était notre maire, c'était une amie, elle était l'amie de tout le monde, tellement elle était humaine. Une habitante de La Chenalotte

Sitôt après la disparition de Brigitte Ligney, des recherches avaient été déclenchées par le peloton de gendarmerie de haute montagne et par des bénévoles, sur l'île de la Réunion. Une page Facebook avait fédéré les bonnes volontés. En vain.

Brigitte Ligney prise en photo quelques heures avant sa disparition, le 26 juillet 2021 à La Réunion. • © Facebook

Des élections au mois de juin

Après l’hommage, viendra le temps des élections. Trois postes sont à pourvoir au conseil municipal de la commune de La Chenalotte. Celui de Brigitte Ligney, et de deux personnes qui ont donné leurs démissions ces derniers mois. Les habitants sont appelés à voter au mois de juin.