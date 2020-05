“Mon handicap, une chance à saisir !” Romain Claudet, miraculé, sort un livre témoignage

C'est un duo un peu surprenant. Le jeune homme fougueux et la femme de lettres. Un duo né un peu comme un coup de foudre, mais pas réciproque. Christiane nous l'explique :

"J'ai vu un reportage consacré à Romain, l'histoire d'un jeune homme qui a bien failli ne plus parler et marcher après son terrible accident de la route, mais qui a su se relever, avec beaucoup de courage et de foi en la vie, allant même jusqu'à créer son entreprise de réinsertion de personnes handicapées. Cette histoire, je me suis dit qu'il ne fallait pas la laisser dormir dans un tiroir."



C'est vrai que cette histoire est forte. Et c'est impressionnant de l'entendre de la bouche de Romain, avec ses difficultés d'élocution, mais avec cette énergie qui le caractérise.

"On m’avait dit que je ne remarcherai jamais, que je ne reparlerai jamais, que je ne prendrai jamais d’initiative. Après cet accident, je suis sorti avec une force et une rage de vaincre et de montrer à tout le monde que si, c’est possible", avance le jeune homme, qui a passé 3 mois et demi dans le coma et connu 8 mois et demi de rééducation.

"Il a trouvé cela suspect, que je ne lui demande pas de compensations pour raconter son histoire. Je lui ai répété que je voulais juste que ce livre sorte, que d'autres lisent ce destin qui aurait pu basculer définitivement dans les regrets et la tristesse mais qui donne de l'espoir".



Quelques mois après sa proposition, Christiane recevra un appel de Romain lui demandant quand ils pouvaient se voir pour commencer l'écriture du livre. Il se verront quatre fois.



Elle habite Arçon, lui Frasne. Le confinement aura raison de leurs rencontres mais qu'importe, la fin de l'histoire s'écrira par téléphone.



"Je suis très fier de ce livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je le connaît par coeur, puisque j'ai puisé au fond de moi pour tout raconter à Christiane. Certains vont dire que c'est pour me faire de la pub et de l'argent. Mais je n'ai pas besoin de ça, même si mon entreprise connaît des soucis à cause du Covid-19. Ce que je veux, c'est que par exemple les personnes malentendantes puissent lire mon livre. En fait, je voudrais qu'un jeune homme qui se retrouve sur un lit d'hôpital à cause d'un accident de la route m'aie comme exemple pour s'en sortir".



Quand on l'appelle sur son portable,Il y a de l'électricité dans l'air, aujourd'hui samedi. Christiane va venir lui apporter cet après-midi pour la première fois SON livre, celui qui raconte sa vie. Celui que cette conseillère en écriture a rédigé, à partir du témoignage du jeune homme de 24 ans.avant l'accident, Romain aura réussi le tour de force de se reconstruire. Une fois remis sur pied, il se lancera même dans la création de, joliment nommée "Tout le monde en bois" , embauchant des salariés atteints de handicap.Voilà le reportage que nous avons consacré à l'époque à son histoire.On vous parlait au début que le coup de foudre entre les deux n'aura pas été réciproque.Car celle-ci, après l'avoir contacté via les réseaux sociaux, lui a proposé de prendre intégralement en charge les frais d'édition, c'est à dire 1200€. Ils se partageraient uniquement les recettes du livre.

Ce samedi, sur sa page Facebook, Romain a posté une courte vidéo, pour partager sa joie :





Ce roman, "Mon Handicap, une chance à saisir" est tiré à 250 exemplaires. Et il y a déjà 80 préventes ! Romain s'est juré de faire une dédicace et un mot personnalisé pour chaque acheteur, même si cela est rendu très compliqué avec ses séquelles.



Si tout va bien, il devrait commencer des conférences sur le thème de l'acceptation de soi et de son handicap. Un chapitre de plus dans la vie de ce personnage de roman.

Quant à Christiane, cet ouvrage sera forcément un peu à part dans la collection de sa petite maison d'édition, Arti'Plume. "D'habitude, ce sont les gens qui m'appellent, pour me confier l'histoire de leur famille, des poèmes ou de mettre en forme leurs recherches. Parfois, ils éditent juste quelques livres, pour donner à la famille. C'était la première fois que je faisais, moi, la démarche de solliciter quelqu'un, comme je l'ai fait avec Romain. Son envie de croquer la vie est tellement communicative, ça fait du bien !"



Si vous souhaitez vous procurer le livre de Romain Claudet et Christiane Delphin, vous pouvez le trouver sur le site internet de la maison d'édition Arti'Plume