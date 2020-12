Le centre hospitalier de Pontarlier porte plainte après l'affichage sauvage de messages anti-vaccin contre la Covid-19

Ce dimanche 27 décembre, des anti-vaccin ont placardé des messages sur le centre hospitalier de Pontarlier. Défiants à l'égard de la campagne de vaccination pour les plus âgés et les personnels soignants qui démarre en France. Et calomnieux pour les médecins. L'hôpital a porté plainte.