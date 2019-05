La part de rêve : un film inédit zoom sur le travail artistique d’un groupe de résidents en ESAT

La part de rêve : un film de Jean-Michel Dury et Marc Weymuller

, le jardin secret où ils cherchent par les mots et par les gestes à exprimer un peu de ce qu'ils sont vraiment, au plus profond d'eux-mêmes., prenant la forme de comédie musicale, surgit parfois au cœur même du réel…Puis, la vie ordinaire recommence là où on l'avait laissée. On se prend même à penser que l'on a peut-être tout rêvé...Car, chaque matin,et, adultes handicapés, retournent travailler au sein de l’ ESAT , l’Etablissement et service d’aide par le Travail de Joncy , enn’est pas un documentaire d’analyse ou d’investigation sur le handicap, il met en scène, attentivement,Elles ont leur univers, riche d’un imaginaire foisonnant.Le spectacle musical est pour elles une échappée, une rupture avec la vie quotidienne et routinière du travail et du foyer,Des ateliers culturels proposés par l’ESAT ont été mis en place grâce à L’(Association de Parents d’Adultes Inadaptés) qui a cherché à répondre au manque d’offre culturelle à destination des adultes handicapés de l’ESAT de Joncy. Cet établissement est en effet implanté dans une zone rurale peu peuplée. L’offre culturelle y est donc très faible et. Grâce aux subventions obtenues par l’APAI, des ateliers culturels ont pu être mis en place au sein même de l’ESAT.: théâtre, danse, percussions, écriture, etc.Bien qu’ils restent encadrés, ils constituent toutefois pour les participantsdans la succession des jours qui se ressemblent,. Chaque atelier devient pour eux un espace privilégié où. C’est une véritable bulle d’oxygène expressive qui s’ouvre à eux, où l’individualité se retrouve et où le collectif s’affirme.Un ESAT est une, réservée aux personnes en situation de handicap et visant à favoriser leur insertion ou leur réinsertion sociale et professionnelle. Ils sont une évolution de ce que l’on appelait autrefois les CAT (Centre d’Aide par le travail). La création des ESAT s’inscrit dans la lignée des services qui ont été proposés, depuis le début du 20ème siècle, aux personnes handicapées.Aujourd’hui,qui ne peuvent travailler ni en milieu ordinaire, ni en entreprise adaptée.: ils doivent proposer un travail adapté aux publics différents qu’ils accueillent, mais ils ont aussi pour mission de favoriser leur autonomie sociale.L’ESAT de La ferme de la Guye est situé en Saône-et-Loire, à Joncy,. Cet établissement est ouvert depuis 2001 et accueille 50 personnes reconnues travailleurs handicapés. Dans leur grande majorité, ils souffrent de troublespsychologiques ou de retards mentaux plus ou moins importants, sans handicap physique.Au quotidien, les résidents de La Ferme de la Guye sont encadrés par une équipe éducative composée de moniteurs, d’éducateurs, d’infirmiers, de psychologues...Un film écrit paretRéalisé parUne coproductionet Les films du Tilleul Diffusionaprès le Soir 3sur France 3 Bourgogne Franche-ComtéUn film documentaire à revoir sur