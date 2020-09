La Chevillotte (Doubs) : Trois morts dans le crash d'un petit avion monomoteur

C'est un appareil de ce type un Cirrus 22 qui s'est écrasé ce lundi 28 septembre dans le Doubs près des communes de Saône, Gennes, La Chevillotte. • © FREDERICK FLORIN / AFP

© Google maps

L'avion s'est écrasé vers 10h20 dans le département du Doubs, des agriculteurs ont donné l'alerte voyant l'appareil embrasé dans une zone boisée.Selon la gendarmerie, l'appareil avait décollé de l'aérodrome de Caen en Normandie et devait atterir sur le petit aérodrome de la Vèze près de Besançon. L'avion n'était qu'à une dizaine de kilomètres de sa destination finale. L'identité des victimes n'a pas été précisée dans l'immédiat.Trois personnes avaient pris place à bord de petit avion de type Cirrus 22. Les trois personnes sont décédées, indique la gendarmerie. D'important moyens de pompiers et gendarmes ont été dépêchés sur place, dont un hélicoptère de la gendarmerie.Les conditions météo étaient pluvieuses, le ciel gris.Les pompiers du Doubs et la gendarmerie ont enclenché les opérations de secours et d'enquête, les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie sont attendus sur place. La section aérienne de Dijon est diligentée. La brigade de gendarmerie du tranport aérien de Bale Mulhouse est attendue également pour tenter de récupérer la boite noire de l'appareil.Benoît Villemin, maire de Saône, une commune voisine était en réunion à l’agglomération de Besançon mais, dès la nouvelle connue, il est remonté sur sa commune. «explique l'élu.En Franche-Comté, le dernier accident d'un avion civil remonte à février 2018. Un avion bi-moteur s'était écrasé sur la commune de Saint-Laurent La Roche dans le Jura. Le crash avait fait trois morts.Un autre crash est toujours dans les esprits. Le 9 janvier 2019 alors que les conditions météo n'étaient pas bonnes et que la neige était tombée, un avion Mirage 2000D de la BA 133, la base aérienne de Nancy Ochey s'était écrasé à Mignovillard dans le Jura. Le pilote et co-pilote avaient trouvé la mort.