L'avocat des parents d'Alexia Daval : “la culpabilité du mari serait monstrueuse pour mes clients”

La conférence de presse de Me Florand, l'avocat des parents d'Alexia Daval

"En l’état de leurs connaissances du dossier," résume l'avocat.Des éléments étaient encore attendus dans l’enquête, c’est pourquoi les enquêteurs ont entendu aujourd’hui le mari d’Alexia a expliqué l’avocat lors de sa conférence de presse.L’avocat vésulien a éludé toute question autour de la voiture professionnelle de Jonathann Daval qui aurait été entendue par un voisin la nuit du 27 au 28 octobre 2017 ressortant du domicile du couple à Gray-la-Ville. « Méfiance pour les témoignages. A priori Mme Daval était vivante le vendredi » dit Me Florand.Il confirme que le couple s’était bien disputé le soir du 27 octobre et qu'Alexia souhaitait un enfant. « 10 ans de vie de couple, il y a des hauts et des bas, on peut se disputer sans devenir un criminel » lance Me Florand aux journalistes.Me Florand a évoqué la mort d’un homme à Esmoulins le 6 janvier , la même commune où le corps d'Alexia a été retrouvé. Une mort par suicide par balles a annoncé le procureur de la République de Vesoul, une mort sans lien avec la mort d’Alexia avait-il dit.L’avocat des parents d'Alexia semble avoir tout de même un doute. « Il nous faut la preuve scientifique que cette mort n’a aucun lien avec l’affaire Alexia. J’y croirais quand les comparatifs ADN montreront que les traces ADN du corps d’Esmoulins ne sont pas communes avec les traces retrouvées sur le lieu de la découverte du corps d’Alexia. Il faut refermer cette porte" lance l’avocat. Le compte Twitter du procureur de Haute-Saône appelle ce soir à laisser travailler les enquêteurs dans la sérénité."Si Monsieur Daval qui est présumé innocent, venait à être mis en examen, ce serait pour mes clients quelque chose de monstrueux, ce serait perdre leur fille une deuxième fois. C’est une possibilité que l’on ne peut pas écarter" a conclu l'avocat a l'issue de sa conférence de presse.Jonathann Daval a été placé en garde à vue ce lundi 29 janvier dans l'enquête sur le meurtre d'Alexia. Il est actuellement interrogé à l'Etat major de la gendarmerie à Besançon où son défenseur Me Schwerdorffer lui a rendu visite. Son véhicule professionnel serait sorti en pleine nuit à 1h30 la nuit du 27 au 28 octobre. Ce véhicule est aujourd'hui au coeur de l'enquête. L'époux avait reconnu une dispute avec sa femme ce soir là. Mais il a toujours nié selon son avocat son implication dans la disparition de sa femme.