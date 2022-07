Bac 2022 : à 14 ans, Odycée, plus jeune candidate de France décroche le précieux sésame avec mention assez bien

Odycée Durupt, élève en terminale en Haute-Saône était la plus jeune élève au baccalauréat. Ce mardi 5 juillet, elle attendait les résultats avec impatience. C’est fait. Bac dans la poche et avec la manière.

Au lycée Aragon d’Héricourt, 10 heures, les résultats sont affichés. Odycée les attendait un petit stress tout de même. Ce mardi matin, tous les élèves de terminale devaient être présents dans cet établissement pour venir récupérer leurs feuilles de résultats et leurs notes. Odycée a obtenu 20 sur 20 au grand oral. Très sollicitée par ses amis, proches et médias, elle n'était pas encore joignable en cette fin de matinée, mais on imagine sa joie !

Une maman fière de cette jeune prodige

Ce matin de résultats, “elle voulait garder ses écouteurs jusqu’au bout, pour aller au tableau des résultats et savourer ce moment” explique sa maman Corinne. Une maman qui se voulait confiante. “Elle avait 13,7 de moyenne depuis le début de la première”. Quand elle a passé écrits et oraux, la jeune lycéenne est revenue satisfaite de ces épreuves. Un bon signe explique sa mère, car la jeune élève de terminale n’a pas l’habitude de cacher ses ratés, quand une épreuve ou un interrogation s’est mal passée ! Elle le dit tout de suite.

La jeune Odycée durant sa scolarité a sauté trois classes, la grande section. Elle savait lire à l'âge de 3 ans et demi. Puis le CE2 et une partie de la classe de 3e. Dans la famille Durupt, les deux grand-frères d'Odycée ont respectivement sauté une et deux classes.

HPI, Odycée veut devenir criminologue

Après son bac, la jeune Odycée va poursuivre son brillant parcours. Elle entrera à la rentrée en faculté de psychologie pour préparer une licence de psychologie. Objectif : un master de criminologie.

La candidate reconnue Haut Potentiel Intellectuel (HPI) marche sur les traces finalement de la série où une femme de ménage incarnée par Audrey Fleurot au Haut Potentiel Intellectuel arrive à aider des policiers à résoudre des cas avec une méthode farfelue !

Miss 13/15 ans et le badminton pour passion

En plus d’être une très bonne élève, Odycée a été élue en 2021 première dauphine de miss 13/15 Haute-Saône puis elle a enchaîné en décrochant la couronne de miss 13/15 Franche-Comté.

En 2021, elle décroche la couronne de miss 13/15 Franche-Comté • © Antoine Laroche

Odycée a obtenu aussi de nombreuses coupes lors de compétitions de badminton. En simple dames ou en binôme. Elle a participé au championnat de France jeunes de badminton à Mulhouse, dans la catégorie simple dames.

