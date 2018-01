Mort d'Alexia Daval à Gray : le mari désormais principal suspect

Le mari d'Alexia Daval est en garde à vue





Depuis 3 mois, une seule question qui a tué Alexia Daval ?

Ce lundi 29 janvier à 9h, Jonathann Daval, 34 ans a été placé en garde à vue. Une perquisition est en cours à son domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Sa garde à vue peut durer 48 heures. C'est la première interpellation dans cette affaire.D'importants moyens de la section de recherche de Besançon sont mobilisés depuis 3 mois pour que l'enquête aboutisse. Le corps a été découvert très vite. Et chaque jour a marqué les esprits.



Samedi 28 octobre 2017

La disparition d'Alexia Daval est signalée vers 12h30 par son mari Jonathann. La jeune femme est partie à 9h30 de son domicile à Gray-la-Ville pour courir sur les rives de la Saône sur un parcours dont elle a l'habitude. Elle devait rentrer assez vite. Elle n'est jamais revenue.





Dimanche 29 octobre 2017

A Gray, les recherches s'organisent. Le procureur de la République de Vesoul mobilise d'importants moyens de gendarmerie. Plusieurs centaines de personnes participent aux recherches sur le terrain.





Lundi 30 octobre 2017

Le corps d'Alexia Daval est retrouvé peu après 15 heures dans la forêt de Velet-Esmoulins à quelques kilomètres de Gray. Le corps est caché sous des branchages. Il est calciné. C'est un élève gendarme ratissant le secteur qui fait la macabre découverte.



© Bruno Grandjean - maxppp





Mardi 31 octobre

Une centaine de gendarmes sont mobilisés dans le bois de Velet-Esmoulin. La scène de crime est "gelée". Les enquêteurs procèdent au ratissage de la zone pour retrouver d'éventuels indices.Trois drones de la section de recherches participent aux investigations.





Mercredi 1 novembre 2017

Les analyses ADN confirment que le corps retrouvé brûlé est bien celui d'Alexia Daval. Des centaines de personnes se rassemblent lors de la messe de Toussaint.





© Sébastien Bozon - AFP





Jeudi 2 novembre 2017

Le corps d'Alexia est autopsié à l'institut médico-légal de Besançon sans que la justice en dévoile les résultats. Une cellule de prise en charge psychologique est mise en place à Gray pour les habitants qui le souhaitent.



Les parents d'Alexia s'expriment pour la première fois en mairie de Gray. Digne et meurtrie, la maman d'Alexia Isabelle Fouillot appelle à une marche blanche pour rendre hommage à sa fille.





Vendredi 3 novembre 2017

L'autopsie du corps d'Alexia Daval a été "concluante" car elle a permis de connaître "les raisons de sa mort", indique la procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot. L'enquête s'oriente vers un homicide volontaire.





Samedi 4 novembre 2017

Un peu partout en France, des joggings en hommage à Alexia sont organisés. Un millier de personnes se rassemblent à Besançon. Joggings aussi à Paris. Et à Gray où le mari d'Alexia est présent.





© Sébastien Bozon - AFP







Dimanche 5 novembre 2017

Une interminable marche blanche dans les rues de Gray. 8.000 à 10.000 personnes soutiennent ce jour là la famille. La manifestation est digne et silencieuse. Le parterre du commerce des parents d'Alexia se couvre de milliers de roses blanches.

L'Agence France Presse annonce qu'Alexia a été étranglée, mais elle n'aurait pas été violée.





Lundi 6 novembre 2017

Le procureur de Besançon Edwige Roux-Morizot annonce que la cause de la mort d'Alexia Daval ne peut être établie avec certitude. La jeune femme est probablement morte d'asphyxie explique-t-elle. Des analyses complémentaires sont encore en cours afin d'accréditer ou non le viol de la jeune femme.





Mardi 7 novembre 2017

L'avocat des parents et de la soeur et beau-frère d'Alexia Daval s'exprime sur France 3. Me Jean-Marc Florand se dit confiant au vu des moyens engagés pour élucider cette affaire. Alors qu'il n'a pas encore eu accès au dossier, l'avocat estime que le juge d'instruction aura beaucoup d'éléments pour résoudre le meurtre.





Mercredi 8 novembre 2017

Les obsèques d'Alexia ont lieu en la basilique de Gray. Près de 800 personnes assistent à la cérémonie à l'intérieur et sur le parvis. Une cérémonie que la famille a souhaité intime. L'archevêque de Besançon Monsieur Bouilleret préside l'ultime hommage à la jeune femme. On apprend ce jour là que Jonathann Daval le mari d'Alexia sera représenté par Me Randall Schwerdorffer avocat bien connu du barreau bisontin.





© France 3 Franche-Comté : Sophie Courageot





