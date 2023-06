La cigogne piégée par une canette de Coca-Cola a été retrouvée vivante en Saône-et-Loire

En Haute-Saône, cette pauvre cigogne blanche avait été repérée par un agriculteur le 12 juin. Au bout de son bec, une canette en métal de la grande firme américaine. Alertée, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) a tout mis en œuvre pour tenter de la retrouver. C’est une classe, en sortie scolaire, qui l’a finalement identifiée en Saône-et-Loire.

"C'est une très, très bonne nouvelle !" Bernard Marchiset ne cache pas sa joie. Ce mardi 20 juin, en fin d'après-midi, le président de la Ligue de Protection des oiseaux (LPO) en Bourgogne-Franche-Comté vient d'apprendre que la pauvre cigogne, filmée en Haute-Saône par un agriculteur avec une canette de coca coincée autour du bec, a été retrouvée, saine-et-sauve.

“C’est la cigogne à la canette de Coca !”

Des enfants de grande section et de CP de l’école de Mancey peuvent être fiers d’avoir eu l’oeil. En sortie de fin d’année en bateau sur La Seille, ils ont aperçu deux cigognes. Une assistante de vie scolaire a tout de suite fait le rapprochement. “C’est la cigogne à la canette de Coca !”. Lucile, mère d’une élève raconte : “les enfants étaient attristés, ils disaient, oh la pauvre. On a contacté la LPO, on a pris des photos. Depuis le bateau, on ne pouvait rien faire”. Les pompiers sont intervenus pour capturer l’animal. “On voyait qu’elle était affaiblie” témoigne cette maman. Après un séjour au centre de soin Athénas, où elle doit être transportée, "je pense qu'elle va s'en sortir" confie le président de la LPO BFC. Le centre Athenas attend de voir la cigogne pour estimer quelle sera sa prise en charge.

La distance parcourue par l'oiseau, qui ne pouvait pas s'alimenter ou boire, est remarquable. Entre Faverney, en Haute-Saône, où elle avait été aperçue en dernier, ce vendredi 16 juin, et La Truchère, où elle a été retrouvée, il y a plus de 150 kilomètres à vol d'oiseau. "On pouvait la chercher ici... J'ai prospecté cet après-midi, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle aille aussi loin".

La cigogne repérée par une agriculteur de Haute-Saône, le bec coincé dans une canette de Coca-Colas. • © Paul Bubba

La cigogne à la canette rouge a fait le tour des médias

“J'ai vu qu'elle avait une canette, je me suis dit 'là, c'est incroyable, c'est le ponpon' !" C’est un ouvrier agricole, Paul Bubba, qui avait découvert, et filmé, en premier, la pauvre cigogne. À Charmoille, en Haute-Saône, le lundi 12 juin, il allait faucher les foins lorsqu’il l’a aperçue. “Quand on commence à faucher, généralement, les cigognes, elles arrivent, elles aiment bien manger les vers" avait-il expliqué à nos journalistes Frédéric Buridant et Antoine Laroche. Choqué par cette découverte, il avait décidé de la filmer et de partager son outrage sur les réseaux sociaux.

Le sort de cette cigogne piégée par un déchet avait ému les défenseurs des animaux. Relayée sur les réseaux sociaux sur le compte de l’influenceur haut-saônois Flooz Flooz la Fripouille, l’histoire de la cigogne a rapidement fait le tour des médias nationaux.

Le journaliste Hugo Clément et son média Vakita, mais également Matthieu Orphelin, (directeur général de la LPO) se sont émus du sort de cet oiseau, et ont interpellé la marque Coca-Cola. Réponse de cette dernière par communiqué transmis aux médias : "C'est avec tristesse que nous avons pris connaissance aujourd’hui de la situation de la cigogne vue en Haute-Saône. Cela rappelle fortement combien les déchets sauvages peuvent nuire à l'environnement. Nous souhaitons ne jamais voir nos emballages finir là où ils ne devraient pas. Pour ce cas particulier, mais aussi pour collaborer sur le long terme, nous avons pris contact avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).” La firme se dit favorable à l’instauration de consignes à l’avenir pour les canettes comme pour les bouteilles.

Une internaute sur Facebook fait remarquer que les canettes n’arrivent pas toutes seules dans la nature. La mésaventure de cette cigogne blanche est due à un objet qui avait sa place dans une poubelle, certainement pas dans un champ. Les enfants de l'école de Mancey qui ont localisé l'oiseau savent ce soir plus que jamais, qu'il ne faut pas jeter ses déchets.