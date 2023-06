Symbole de l'impact des déchets sauvages, la cigogne retrouvée le bec dans une canette de soda n'a pas survécu

Le sort de l'oiseau avait ému de nombreux internautes et téléspectateurs. Devenue symbole du poids des déchets sauvages, la cigogne soignée dans le Jura a rejoint le 7ème ciel.

L'issue de cette histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux a de quoi faire réfléchir. Tout part d'une canette de coca jetée sauvagement sur la voie publique. Un geste encore courant, qui se produit chaque jour. Pas sans conséquence. Le douloureux destin de la cigogne qui se retrouve piégée le bec dans la canette en est la triste et concrète illustration.

Deux jours après avoir été retrouvée saine et sauve mais affaiblie, l'oiseau a rejoint le 7ème ciel. Elle n'a pas survécu, a annoncé le centre jurassien de sauvegarde de la faune sauvage Athénas, qui l'avait prise en charge pour la soigner mardi. La cigogne avait été très affaiblie par son douloureux périple. Plus de 150 kilomètres à vol d'oiseau le bec coincé dans la canette de soda, sans pouvoir se ravitailler.

Douloureux voyage

Un long parcours depuis la Haute-Saône, où elle avait été filmée par un agriculteur de Charmoille, près de Vesoul, et les rives de la Saille, en Saône-et-Loire, où elle a été repérée par des écoliers de Mancey. Les pompiers étaient intervenus pour la libérer de la canette, avant de la confier au centre de soins de la faune sauvage.

Son histoire avait suscité une vague de soutien et d'émotion sur les réseaux sociaux. Le journaliste Hugo Clément et Matthieu Orphelin, directeur général de la Ligue de protection des oiseaux, avaient réagi et interpellé Coca-Cola. La marque avait partagé sa "tristesse" et rappelé "combien les déchets sauvages peuvent nuire à l'environnement". "Nous avons pris contact avec la LPO", avait ajouté la multinationale, qui se dit favorable à l’instauration de consignes pour les canettes comme pour les bouteilles.

Un drame qui met en tout cas la lumière sur le poids des déchets sauvages : plastique, canettes, sacs... Des détritus que les agriculteurs trouvent très régulièrement sur leurs parcelles, comme nous l'expliquait celui qui a filmé la cigogne la toute première fois. "Le long des routes, ça devient des porcheries. Des papiers Mc Do, des canettes de bière, des fois même des morceaux de pneu".

"Ça concerne tout le vivant, les oiseaux, les petits mammifères aussi… tous les autres animaux", précise Bernard Marchiset, président de la LPO en Bourgogne-Franche-Comté. Les chiffres sont édifiants. Selon l’Institut français de recherche pour le développement (IRD), les déchets plastiques causent la mort d'un million et demi d'animaux par an, rien que dans les océans.