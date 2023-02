DIRECT. Procès en appel de Nicolas Zepeda à Vesoul : deuxième coup de théâtre, le renvoi du procès demandé par la défense

Notre journaliste Sarah Rebouh vous fait vivre le procès en appel de Nicolas Zepeda, accusé de l'assassinat de son ex-petite amie Narumi Kurosaki en 2016, depuis le Palais de justice de Vesoul. Il débute officiellement ce jeudi 23 février. Découvrez notre direct dans cet article.

► Cet article est régulièrement mis à jour tout au long de la journée. Pensez à rafraîchir cette page.

10h33 : L'audience est suspendue.

10h27 : Nicolas Zepeda prend la parole en français. "La première observation que j'aimerais vous partager, c'est que mardi matin j'ai attendu Me Vey ici", débute le trentenaire en entrant dans le détail de ce qu'il s'est passé selon lui. "Je ne suis pas le responsable de cette situation. Je suis d'accord avec Me Schwerdorffer pour un vrai procès, je le souhaite aussi". Il continue à détailler méticuleusement sa vision des choses tout en déroulant ses arguments. "J'aimerais bien que vous compreniez ça. J'espère ça, merci beaucoup".

Nicolas Zepeda, accusé de l'assassinat de Narumi Kurosaki, lors de son procès à Besançon. • © PATRICK HERTZOG / AFP

10h20 : "La duplicité de Nicolas Zepeda est sans limite. Il est arrivé ce matin détendu, presque souriant, alors que les parties civiles étaient effondrées, prostrées sur leur banc. C'est lui qui fixe le tempo, le rythme. C'est lui qui prend le contrôle. C'est quasiment lui la victime aujourd'hui. C'est lui qui souhaite être rejugé, c'est lui qui disposait de 10 mois et demi", entame Etienne Manteaux. "Me Vey n'est pas le premier venu. On nous dit aujourd'hui que Me Vey est un menteur. Il [a été] viré du jour au lendemain comme un mal propre", explique l'avocat général qui vient en défense de l'avocat parisien et s'en prend aux avocats de la défense qui ont pourtant accepté de représenter l'accusé.

Il choisit un avocat, qui dit qu'il interviendra, et qui nous dit aujourd'hui que c'est impossible. Nicolas impose sa mainmise sur la justice, alors que c'est lui qui a demandé à être rejugé. Etienne Manteaux, avocat général

Etienne Manteaux, avocat général du procès en appel de Nicolas Zepeda. • © FRANCK LALLEMAND / MAXPPP

"Si un renvoi est décidé, ce sera un scandale. Pour la famille de Narumi Kurosaki, pour la justice française. Nous ne pouvons pas capituler aux humeurs de monsieur Zepeda", dit-il. Il requiert "solennellement" la tenue des débats, dès lundi matin 27 février.

10h15 : Me Randall Schwerdorffer, avocat d'Arthur Del Piccolo prend la parole. "Nous ne souhaitons pas d'avocats potiches", dit l'avocat bisontin. "C'est aussi très difficile pour Arthur Del Piccolo. Me Vey n'est pas responsable de la situation. Nicolas Zepeda est responsable. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est un vrai procès, des débats contradictoires". L'avocat bisontin fait primer la qualité du procès, sur l'urgence de rendre justice. "On est là pour avoir un procès pénal équitable et juste. Je m'en rapporte à la sagesse de la cour", conclut-il avant de laisser la parole à l'avocat général.

10h10 : "Quelle est la garantie que dans quelques semaines, quelques mois, monsieur Nicolas Zepeda, dont on nous a dit aujourd'hui qu'il avait consulté des dizaines d'avocats qui tous ont décliné leurs interventions, quelles garanties avons-nous qu'il ne renouvelle pas ce coup de théâtre, cette façon de procéder insoutenable au regard de la famille de la victime ?", interroge-t-elle, en parlant à nouveau de "prise en otage". La famille Kurosaki craque. La mère de Narumi Kurosaki pleure à gros sanglots.

La famille de Narumi Kurosaki. • © FRANCK LALLEMAND / MAXPPP

10h02 : Me Galley, avocate de la famille de Narumi Kurosaki, prend à son tour la parole et souhaite que les regards soient tournés vers la mère et les soeurs de la victime. "Mon propos n'est pas de fustiger les droits à la défense, j'y suis attachée. Mais il y a un accusé, qui oui, je le répète, à mon sens nous soumet à ses désidératas, nous oblige à composer avec ses caprices et qui nous prend en otage", débute-t-elle.

Monsieur Zepeda a eu plus d'un an pour trouver des conseils de qualité. Mes clientes ont la sensation de devoir toujours composer avec le désir de contrôle de Nicolas Zepeda. Me Galley, avocate de la famille de Narumi Kurosaki

9h52 : Me Dreyfus, deuxième avocat de la défense, plaide à son tour d'un ton très offensif. "C'est une mission impossible !", martèle-t-il. Me Antoine Vey, ancien avocat de Nicolas Zepeda, est pointé du doigt par ses confrères : "Il a préféré déserter trois jours avant le procès". "Notre renvoi nous le soutenons avec force. Il n'est ni un caprice, ni une offense, ni une entrave à ce que justice soit rendue. Elle le sera", poursuit-il.

La salle d'audience du palais de justice de Vesoul. • © FRANCK HAKMOUN / MAXPPP

"J'ai accepté, voulant rendre service"

9h40 : "Je m'affole. J'ai accepté voulant rendre service, et en réalité je dessers celui qui m'honore de sa confiance. Je ne peux cautionner une procédure qui sera inégale, quoi qu'on en dise", poursuit-il, en expliquant que Nicolas Zepeda lui a précisé n'avoir jamais récusé son avocat Me Vey. Deux versions s'opposent donc toujours, celle de Me Vey qui dit avoir été récusé par son client, et celle de Nicolas Zepeda. Me Portejoie poursuit sa démonstration pour justifier sa demande. Il dit aussi "partager la souffrance des proches de la victime" et comprendre les contraintes organisationnelles liées à un potentiel nouveau procès. Me Dreyfus, deuxième avocat de la défense, plaide à son tour. "C'est une mission impossible", dit-il. Me Antoine Vey est pointé du doigt par ses confrères : "Il a préféré déserter trois jours avant le procès".

Le procès s'est effondré mardi matin, du fait de la défaillance de certains. On ne rattrapera pas ce procès qui est gâché. On ne va pas continuer artificiellement un procès dans lequel un homme est dépourvu d'avocat en mesure de l'assister. Me Renaud Portejoie, avocat de Nicolas Zepeda

9h26 : Me Portejoie, avocat de Nicolas Zepeda, s'avance à la barre et va donner "des justifications précises qui imposent [le] renvoi de l'audience". L'avocat clermontois se lance dans une explication quelque peu théâtrale, pour illustrer son impossibilité d'assister correctement son client. "Qu'une chose soit claire, ce n'est pas parce que j'ai rencontré monsieur Zepeda auparavant, que j'avais pu avoir accès au dossier. Rien ! Je découvre le dossier mercredi matin", explique-t-il vigoureusement. "Je n'ai pas le temps de lire le dossier. Je ne l'ai pas aujourd'hui et je ne l'aurai pas plus lundi. Il a 8000 côtes de procédure", ajoute-t-il.

Me Renaud Portejoie, avocat de Nicolas Zepeda lors de son procès en appel à Vesoul en Haute-Saône. • © Florence Petit - France Télévisions

9h12 : La composition du jury débute. L'accusé suit grâce à un document en main la déclinaison des identités et scrute chaque juré de manière attentive. Le tirage au sort débute. Neuf jurés doivent se placer derrière le président, ainsi que quatre jurés supplémentaires. Les trois premiers jurés appelés sont récusés.

9h03 : L'audience est ouverte. Nicolas Zepeda est vêtu d'une tenue décontractée. Devant lui, se trouvent ses avocats Me Portejoie et Me Dreyfus. Les différents interprètes en langue japonaise et espagnole déclinent leurs identités. L'accusé se lève et décline à son tour son identité. "Je m'appelle Nicolas Zepeda Contreras. Je suis né dans la ville de Temuco, le 11 décembre 1990. Je suis ingénieur dans l'administration d'entreprise", répond le jeune homme, qui remercie le président pour les précisions apportées.

L'incertitude demeure à l'ouverture du procès

8h55 : L'incertitude demeure ce jeudi matin quant à la tenue des débats. Le procès va-t-il être renvoyé ? Me Portejoie, avocat de la défense parachuté sur ce dossier, avait laissé sous entendre qu'il pourrait faire une demande en ce sens, la veille, en arrivant à la prison pour rencontre Nicolas Zepeda. Dans la salle d'audience, l'ambiance est très particulière. Les avocats n'ont pas ouvert leurs dossiers. L'avocat général Etienne Manteaux apparaît avec le visage très fermé.

Le procès en appel de Nicolas Zepeda doit officiellement être lancé ce jeudi 23 février, à 9h, devant la cour d'assises de Vesoul. Après un démarrage loupé, mardi 21 février, en raison de l'absence d'avocat pour défendre l'accusé, les parties civiles espèrent que les débats vont pouvoir commencer sereinement.

► A lire aussi : INFO FRANCE 3. Le père de Nicolas Zepeda dévoile 14 arguments pour contrer l'accusation lors du procès en appel à Vesoul

Humberto Zepeda, le père de Nicolas Zepeda assure la défense de son fils devant les médias. • © Denis Colle - France Télévisions

Me Renaud Portejoie, du barreau de Clermont-Ferrand, est arrivé à la prison de Vesoul mercredi après-midi pour rencontrer son nouveau client. Il a confirmé qu'il ne s'agissait pas de leur première entrevue. Va-t-il demander le report de ce procès ? “On va en discuter avec notre client”, nous a-t-il répondu avant de s'engouffrer dans l'établissement pénitentiaire.

En première instance, le Chilien Nicolas Zepeda a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Narumi Kurosaki, en 2016.

Cette semaine, suivez en direct les débats en cours à l'intérieur de la salle d'assises du procès de Nicolas Zepeda. Rendez-vous chaque matin sur l'article "DIRECT" de notre site internet.

► Retrouvez tous nos articles au sujet de l'assassinat de Narumi Kurosaki.