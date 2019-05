EN IMAGES. Moïra, jeune femelle lynx sauvée par les hommes a retrouvé les grands espaces du Jura

Jura : Moïra, femelle lynx sauvée par les hommes retrouve la nature

Images Centre Athenas. Récit Maxime Meuneveaux.

Couac dans la communication ?

Elle n’a pas hésité bien longtemps après l’ouverture de sa cage. Moïra a filé droit vers la forêt son espace de vie. L'animal était soigné depuis près de 6 mois au centre Athenas de L'Etoile près de Lons-le-Saunier Bébé lynx, elle avait été capturée par l’équipe du centre de soins aux animaux sauvages cinq jours après la mort de sa mère morte dans une collision de la route entre Moirans et Charchilla dans le Haut-Jura.Nourrie au centre Athenas, Moïra a tout d’une grande. Elle pesait au moment de son relâcher 14,5 kilos. L'animal va poursuivre sa croissance. Elle va changer de territoire pendant un an environ avant de choisir un secteur où s’installer définitivement. Moïra est équipée d'un collier émetteur.En 2018, le centre de soins aux animaux sauvages a recueilli 11 lynx. 5 ont déjà été relâchés.La belle histoire de Moïra est là. Mais en toile de fond, les responsables du centre Athenas regrettent l’empressement de la Préfecture du Jura à communiquer sur ce relâcher.explique l’association. Un communiqué de la Préfecture a annoncé le lieu du relâcher avant même que celui ce ne soit effectué.confie agacé Gilles Moyne. Car la population de lynx boréal est en stagnation et même localement en régression. L'espèce est régulièrement victime des collisions routières et du braconnage.Il faut à chaque fois négocier, attendre".. explique-t-il.Le centre Athenas regrette le manque de moyens alloué à la protection des espèces.explique dans un communiqué le Centre Athenas.. Un plan qui sous couvert de « gestion adaptative » pourrait amener à réguler certaines espèces. "Nous nous y opposerons, bien entendu » explique Gilles Moyne fervent défenseur avec son équipe des lynx dans le massif jurassien.Le centre Athenas a inauguré au printemps de nouveaux enclos pour recueillir les lynx. Créé en 1987, le centre a recueilli à ce jour plus de 18 000 animaux sauvages. Son action couvre 11 départements : le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la Côte d’Or, la Saône et Loire, l’Ain et le nord de la Haute Savoie, le nord du Rhône, le sud de la Haute-Marne et l’Est de la Nièvre.