VIDÉO. Il tombe nez à nez avec un Grand Tétras en pleine sortie ski de fond

Les images sont en train de faire le tour du web. Alors qu'il faisait une sortie à ski de fond, Gilles, un amoureux des grands espaces, est tombé nez à nez avec celui dont on vous parle souvent en Franche-Comté et plus particulièrement dans le Haut-Jura, mais sans jamais l'avoir vu : le Grand Tétras.

On a donc la preuve irréfutable qu'il existe (ironie) ! Les images ont été tournées en Haute-Savoie mais nul doute qu'il peuple également les montagnes franc-comtoises. Il est tout à fait majestueux et la plupart du temps plutôt discret. Cette fois-ci, il n'a pas hésité à se ruer sur la piste de ski et à venir défier le skieur qui s'est assis pour admirer l'incroyable animal sauvage.

Il s’agit du plus gros Gallinacé d’Europe. Cet oiseau se nourrit de bourgeons, de pousses de conifères, de baies, d’herbacées, d’insectes et d’aiguilles de conifères (surtout sapins et pins) en hiver.

"Le plumage des coqs est dominé par le noir, le plastron présentant des reflets métalliques bleu- violet ou verts. Le bas du thorax et le ventre sont brun-noir discrètement tachés de blanc et les ailes, courtes et arrondies, de teinte marron" détaille le Groupe Tétras Jura, créée en 1991 par un groupe de naturalistes, préoccupés par le sort des tétraonidés jurassiens, grand tétras et gélinotte des bois, en régression sur l'ensemble du massif (Ain, Jura, Doubs).

Dans le Jura, le Grand Tétras fait l’objet d’une attention toute particulière. Certaines zones sont protégées, notamment en hiver. C’est le cas de la Haute Chaîne du Jura ainsi que de 4 zones de protection de Biotope (Combe Noire, Haute Joux, Risoux et Massacre).

De nouvelles lois s'appliquent depuis l'hiver dernier afin de protéger cet imposant volatile menacé (lire notre article).