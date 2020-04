Coronavirus : Eric Loupiac, médecin urgentiste du Jura est hospitalisé en réanimation, son épouse va déposer plainte

Eric savait que ça allait se passer comme cela

De tout cœur avec nos camarades de l'AMUF Éric Loupiac, Cristophe Jedrecy et tous celles et ceux qui se battent contre le Coronavirus. https://t.co/V8LVwk3Ozf — AMUF - Asso des Médecins Urgentistes de France (@AMUFAMUF1) April 7, 2020

Soutien à @EricLoupiac pour son combat contre le #COVID19 en réanimation. Pensées à ses proches et ses collègues. — SAMU du Nord (@SamuNord) April 7, 2020



Claire Loupiac est une femme en colère, et comme ses proches dans une douloureuse attente. Suspendue aux nouvelles. Chaque matin, elle appelle l’équipe de réanimation de La Timone à Marseille où son mari est pris en charge depuis le 23 mars. L'urgentiste Eric Loupiac, est délégué déparemental de l'AMUF, l'Association des Médecins Urgentiste de France. Nous l'avions encore eu par téléphone mi-mars. Il était malade. Le souffle fatigué.Eric Loupiac, médecin urgentiste de Lons-Saunier a développé les premiers symptômes du covid-19, le 16 mars.déplore son épouse.dit-elle. Pas de masques FFP2.ajoute Claire Loupiac.60 ans, sportif, en parfaite santé, le médecin se bat aujourd’hui sur un lit de réanimation.confie son épouse.L’urgentiste du Jura bénéficie de la technique ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) afin de mettre ses poumons au repos pour les cicatriser.dit-elle. A nos confrères du Progrès, Claire Loupiac a égrainé la longue liste des personnes à qui elle demandera des comptes. Elle envisage une plainte contreet, ex-ministre et ministre de la Santé. Mais également contre l', la direction de l'hôpital de Lons-le-Saunier et le chef du service des urgences.confie aussi l'épouse du médecin.ajoute-t-elle.. Eric Loupiac est retourné travailler. Selon son épouse, un autre médecin urgentiste de Lons-Le-Saunier est également infecté par le covid.Sur les réseaux sociaux, la nouvelle de l'hospitalisation de ce médecin très connu et apprécié dans le Jura, a soulevé une vague de soutiens.confie Jean.écrit un internaute.écrit un autre. Le Samu du Nord, l'AMUF, l'association des médecins urgentistes ont une pensée pour lui, ses proches, et toutes celles et ceux qui se battent contre le covid-19. Le neurochirurgien de Besançon Laurent Thines affiche aussi son soutien à ce confrère.Eric Loupiac se bat depuis des mois, des années dans le Jura pour réclamer des moyens pour les services de santé. En novembre 2019 alors que les urgentistes sont en grève, il recevait l'urgentiste Patrick Pelloux en visite aux urgences de Lons-Le-Saunier. Car à Lons comme dans nombre de services d'urgences en France, on manque de lits, de moyens.expliquait alors Eric Loupiac à France 3 Franche-Comté.Le 15 décembre 2018, Eric Loupiac et ses collègues participaient à une marche blanche dans les rues de la cité lédonienne pour défendre la deuxième ligne de Smur à Lons-Le-Saunier :lançait Eric Loupiac toujours prêt à clamer haut et fort son intérêt pour les patients et les soignants.Eric Loupiac est le délégué jurassien de l’Amuf présidé au niveau national par Christophe Prudhomme. Pour ce dernier, les plaintes envisagées par Claire Loupiac sont une pièce essentielle. L’AMUF soutient les démarches de plaintes entamées par plusieurs organisations dont le collectif inter-hôpitaux, ou la CGT.dit-il. «ajoute Christophe Prudhomme qui ne décolère pas face au manque de moyens dénoncés depuis des mois, des années dans toute la France.Concernant Eric Loupiac dont il connait l’engagement depuis des années, il ajoute :confie le médecin qui a des nouvelles régulièrement d’Eric Loupiac via son épouse.Selon Christophe Prudhomme, plusieurs médecins urgentistes de France ont été infectés par le covid-19, et certains comme Eric Loupiac ont été pris en charge par des services de réanimation.Contre des membres du gouvernement ou contre X, les plaintes liées à la gestion de la crise ducoronavirus se multiplient depuis une quinzaine de jours et devraient encore affluer dans les semaines à venir.Emanant de particuliers, de médecins, d'associations, ou encore de détenus, au moins onze plaintesont déjà été enregistrées par la Cour de justice de la République, seule instance habilitée à juger des actes commis par des membres du gouvernement dans leurs fonctions.La commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR) devra se prononcer dans les mois à venir sur la recevabilité de ces plaintes et pour celles qu'elle jugerait fondées, saisir la commission d'instruction de la Cour pour qu'elle mène des investigations.