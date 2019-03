Maligny : de très nombreux cadavres de chiens et de chats ont été retrouvés chez un éleveur

Maligny : de nombreux cadavres de chiens et de chats retrouvés chez un éleveur

Des cadavres d’animaux ont été découverts morts de faim et de soif dans leurs cages dans un élevage de Côte-d’Or. L’éleveur a été interpellé et sera présenté à la justice mercredi 13 mars 2019. - JT midi mercredi 13 mars 2019