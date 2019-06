Météo : toitures et arbres endommagés... Les dégâts au lendemain du violent orage survenu près de Gray, en Haute-Saône

⛈ Les orages ont été violents ce soir en Haute-Saône ! Les violentes rafales de vent ont arraché des arbres à Gray-la-Ville ! (https://t.co/OpFTRu7Aqi) pic.twitter.com/GuUcR2ydwp — Météo Express (@MeteoExpress) 19 juin 2019

vraiment j’y croyais pas mes yeux de ce qui sait passer à gray :( — lu (@lu_rnrd) 20 juin 2019

je pose ça là.

Gray. pic.twitter.com/XN59uKfq43 — lu (@lu_rnrd) 20 juin 2019

Et dire que l'été approche à grands pas... De violents orages se sont abattus ce mercredi soir, 19 juin, dans les environs de Gray, en Haute-Saône, après une journée accablante de chaleur.Sur cette vidéo amateur d'une cinquantaine de secondes tournée à Gray-la-Ville, on peut notamment voir un arbre se faire arracher par le vent, en arrière plan. Paniqués, deux promeneurs courent se mettre à l'abri, sous des trombes d'eau :Particulièrement saisissante, cette photographie prise au moment où l'orage s'est formé, peu avant 20 h 30 :Toujours dans le même secteur, un automobiliste a filmé durant une demi-heure sa balade sous la pluie dans les environs de Gray. Les dégâts sont visibles en bord de route sur cette vidéo à partir de 23 minutes :L'orage a surpris tout le monde par son intensité et sa brièveté. Les pompiers ont dû intervenir 110 fois suite à ces grosses bourrasques, et les habitants ont encore du mal à y croire ce matin :Désormais, l'heure est au nettoyage et aux éventuelles réparations, notamment à la halle Sausay, théâtre du festival Rolling Saône chaque mois de mai :Le clocher de l'église de Gray-la-Ville a lui aussi été grandement endommagé :Même si les images sont parfois spectaculaires, il n'y a heureusement aucune victime à déplorer.