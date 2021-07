Mouchée par Eric Dupont-Moretti, Annie Genevard a-t-elle voulu interdire les danses traditionnelles lors des mariages ?

A l'Assemblée, la députée LR du Doubs Annie Genevard a pointé du doigt les familles qui lors des mariages civils, "brandissent des drapeaux étrangers ou manifestent par des danses (...) les traditions qui sont les leurs", entraînant une vive réaction du Garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti.

"Quand je vois les gens danser, ça me rend heureux".

La vidéo de l'échange entre Annie Genevard et Eric Dupont-Moretti, ce mercredi 30 juin au soir à l'Assemblée nationale, crée la polémique. Mise en cause par le Garde des Sceaux, la députée Les Républicains du Doubs allume un contre-feu et assure qu'elle n'a "jamais envisagé d’interdire les danses lors des mariages".

Eric Dupond-Moretti répond à la députée Annie Genevard qui souhaite interdire les danses traditionnelles lors des mariages civils

Quel est le contexte de cet échange ?

L'Assemblée nationale examine, en seconde lecture, du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme.

Députée Les Républicains, Annie Genevard prend la parole pour défendre un amendement visant à rétablir un article initié par le Sénat et supprimé en commission spéciale. Cette disposition entend créer "un nouveau pouvoir de police pour le maire lui permettant d'interdire les drapeaux étrangers dans les mairies et leurs abords".

Le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité. Article proposé par le Sénat et supprimé par la commission spéciale à l'Assemblée

Pourquoi les propos d'Annie Genevard créent-ils la polémique ?

En voulant défendre son amendement, Annie Genevard évoque non seulement les drapeaux étrangers, mais aussi les danses et les spectacles de "certaines familles, françaises ou non, d'origine étrangère".

Nous avons écouté l'intégralité de la séquence.

Que dit exactement la députée du Doubs ?

"Que voit-on dans beaucoup de situations de mariage, dans nos villes, dans nos villages ? Certaines familles, françaises ou non, d'origine étrangère, au moment des mariages, parfois dans la salle des mariages, dans l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, brandissent des drapeaux étrangers, ou manifestent par des danses, des spectacles, les traditions qui sont les leurs", explique Annie Genevard au micro.

Chaque fois que nous avons, en tant que maires, affaire à ces situations, ça suscite énormément d'émoi dans la population. Ca insupporte les gens. Annie Genevard à l'Assemblée

La vice-présidente de l'Assemblée nationale poursuit: "Moi je pense que lorque l'on est marié dans une mairie française, dans un bâtiment public, qui est vraiment l'emblème de la République, il faut se plier aux codes. Chaque fois que nous avons, en tant que maires, affaire à ces situations, ça suscite énormément d'émoi dans la population. Ca insupporte les gens. Je vous assure mes chers collègues. Ils y voient un pied de nez à ce que le président de la République appelle 'l'art d'être français'. L'art d'être français c'est aussi se conformer aux règles du pays dans lequel on vit. [interruption du député insoumis Alexis Corbière] On parle de l'appropriation d'un espace public, du blocage d'une rue, d'une place, de l'irruption bruyante de certaines manifestations. Je contextualise, monsieur le rapporteur général, vous permettez ? Cette disposition vous fait sourire, parce que vous ne connaissez pas le mandat local, pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas... Nous vous parlons d'expérience, et nous vous disons comment la population ressent ces manifestations. "

Il n'en fallait pas tant pour qu'Eric Dupont-Moretti réplique.

Après une brève intervention de la rapporteure MoDem Laurence Vichnievsky, qui rejette l'amendement, considérant que "les élus locaux ont déjà bien souvent traité ce sujet en rédigeant des chartes, il me semble qu'il n'est pas opportun d'aller au-delà", le Garde des sceaux prend à son tour la parole.

"Je suis un peu inquiet, madame la députée Genevard, quand je vous entends dire, entre autres choses, je ne veux pas résumer votre propos à cela, mais que nos compatriotes réagiraient mal quand ils voient des gens danser au moment de leur mariage, des danses venues d'ailleurs, persifle Eric Dupont-Moretti. Je vais vous rappeler que le sirtaki est grec, la valse autrichienne, la sardane catalane, le flamenco espagnol, la salsa cubaine, et le smurf français. Moi, madame la députée, quand je vois des gens danser, ça me rend heureux!"

Comment se défend Annie Genevard ?

La députée du Doubs, voyant poindre le "bad buzz", allume des contre-feux depuis ce matin.

"Je n'ai jamais envisagé d'interdire les danses lors des mariages", assure-t-elle sur twitter ce matin.

Je n’ai jamais envisagé d’interdire les danses lors des mariages.

Je suis défavorable aux drapeaux brandis comme un message politique séparatiste. J’attends toujours la réponse de @E_DupondM là-dessus.

— Annie Genevard (@AnnieGenevard) July 1, 2021

Ce matin encore, la députée est invitée à se défendre sur CNews. Elle dénonce un "faux procès" et relance Eric Dupont-Moretti sur la question des drapeaux étrangers lors du mariage en mairie: "Le séparatisme n'y a pas sa place".

De quoi s'agit-il? Interdire les drapeaux étrangers lors du mariage en mairie. Le séparatisme n'y a pas sa place. Personne n'envisage d'interdire les danses lors des mariages. Par ce faux procès @E_DupondM évite de répondre à la question des drapeaux

Annie Genevard a pu compter sur le soutien de Gilles Platret, maire LR de Chalon-sur-Saône et tout nouveau conseiller régional d'opposition (il s'est incliné dimanche dernier devant la sortante PS Marie-Guite Dufay). Lui aussi s'en prend à Eric Dupont-Moretti: "s'il vivait avec le peuple, il saurait que des traditions venues d'ailleurs systématiquement imposées dans les rues et les mairies les jours de mariage sont insupportables à la plupart de nos concitoyens".

M. Dupont-Moretti noie une fois de plus le poisson pour nier la réalité. S'il vivait avec le peuple, il saurait que des traditions venues d'ailleurs systématiquement imposées dans les rues et les mairies les jours de #mariage sont insupportables à la plupart de nos concitoyens.

Un soutien néanmoins à double tranchant: clairement, il n'est pas question uniquement de drapeaux étrangers mais bien de "traditions venues d'ailleurs".