Une crèche ouverte de 6h à 21h30 pour les parents aux horaires atypiques : “Ça va faciliter la vie de beaucoup de monde”

Une crèche aux horaires atypiques ouvrira à la rentrée 2025 tout près de l’hôpital de Nevers, dans la Nièvre. Elle permettra aux soignants, mais aussi à d’autres Neversois, de faire garder leurs enfants tôt le matin et jusqu’à tard le soir.

“Ma femme a été obligée d’arrêter son activité pour qu’on puisse gérer les enfants. Cette crèche va sans doute nous faciliter la vie”, se réjouit Youssef Khalouki. Chirurgien à l’hôpital de Nevers depuis cinq ans, il est aussi père d’une fillette et d’un nouveau-né. Jusqu’à présent, impossible de trouver un mode de garde compatible avec son travail.

À 7h30, je suis déjà à l’hôpital. Et le soir, on ne sait jamais à quelle heure on finit exactement. C’est très très compliqué de s’organiser avec les horaires classiques des crèches et des nounous.