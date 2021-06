Saint-Claude : au lendemain de l’annonce de la liquidation de MBF, le choc dans la ville

A Saint-Claude dans le Jura, ce mercredi 23 juin, un voile de tristesse recouvre la ville. La veille, le tribunal de commerce de Dijon a annoncé la liquidation de MBF Aluminium, l’un des principaux employeurs de la commune. Malgré leur mobilisation, et les nombreuses manifestations organisées depuis plusieurs mois, les 280 salariés de la fonderie perdent leur emploi. Alors, dans les rues du centre-ville, on pense à leur famille, mais aussi aux répercussions de cette fermeture sur l’économie locale. “Je pense que c’est catastrophique pour Saint Claude et sa proche région”, se lamente un passant, “280 emplois pour une ville qui était déjà sinistrée, c’est quand même une perte. Il y a déjà moins de 10.000 habitants, et là, ça va en faire beaucoup moins”. “Déjà qu’il n’y a pas trop de boulot ici”, explique une mère accompagnée de son enfant, “280 emplois en moins, on suppose en fait que les gens vont partir ailleurs”.

Pour certains commerçants, l’équation est simple. Laetitia De Roeck, gérante d’un bar, y a déjà pensé : “MBF, ça fait des années qu’on la compte parmi nous. Là, je me dis qu’on va encore perdre des habitants, des clients”. Elle dit avoir déjà senti une différence dans la fréquentation du centre-ville, depuis son année en 2009. L’INSEE comptabilisait 9 279 Sanclaudiens en 2017, pour 11 635 en 2007. Soit une baisse de 20% en dix ans. Ceux qui restent sont de plus en plus nombreux à avoir plus de 50 ans, comme l’a souligné le dernier rapport de Pôle Emploi sur le bassin d’emploi de Saint-Claude. “Vous voyez autour de vous, le paquet de magasins fermés?”, interroge une autre passante. “Ça va en faire encore beaucoup, c’est un choc pour la ville”. Il est vrai que les vitrines vides se sont multipliées ces derniers mois, la crise économique du covid ayant été très dure pour de nombreux commerçants.

Dans les locaux de la communauté de communes, on ne veut pas perdre espoir. Raphaël Perrin, le président de la collectivité locale veut croire que ces 280 emplois ne sont pas tous perdus. “Je pense que des solutions post-liquidation sont encore possibles, expose-t-il, je crois qu’il faut travailler sur cette idée de SCOP que des salariés voulaient créer et sur l’idée d’un pôle d’investissement”. Les salariés de MBF peuvent encore déposer un appel pour essayer de retarder la liquidation de l’entreprise, et le départ de ses machines. Pour l’élu, avec l’appui des collectivités locales, ils pourraient peut-être relancer eux-même une activité.