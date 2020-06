Saint-Cyr-les-Colons : un an après des fouilles liées à l'affaire Fourniret, il obtient réparation

Dans le cadre de l'enquête sur les meurtres de Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce , la justice est venue plusieurs fois dans l'Yonne à Saint-Cyr-les-Colons ces dernières années, notamment en mars, puis en septembre 2019.Les investigations sont passées par l'actuelle maison de Pascal Gervreau, où des fouilles ont été menées. Le 25 mars 2019, un trou était creusé, meurtrier présumé des deux jeunes femmes. Le tueur en série avait affirmé aux enquêteurs y avoir enterré le corps de l'une de ses victimes.Plus d'un an après ces fouilles, le propriétaire actuel de la maison attendait toujours : le trou, de 2 mètres de long sur un mètre de large, n'avait toujours pas été entièrement rebouché.Les travaux de carrelage restaient à faire et leur paiement posait problème, Pascal Gervreau estimant que la justice devait avancer les frais.Ils sont venus et ils ont fouillé. Ils n’ont rien trouvé. Ils ont remblayé vite fait avec des cailloux qu’ils avaient sur place et c’est resté comme ça depuis l’an dernier.Selon un mail du ministère de la Justice, "le dossier de monsieur Gervreau a bien été pris en charge par la chancellerie.Ce que l'intéressé nous a confirmé.