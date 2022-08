Dans le Morvan, un fauconnier recherche son aigle, introuvable depuis jeudi

Julien Juban, fauconnier à La Comelle (Saône-et-Loire), appelle les habitants du Morvan à ouvrir l'œil : depuis le 28 juillet, il est à la recherche de sa femelle aigle, un rapace de deux mètres d'envergure, qui s'est égarée au cours d'un spectacle.

Habitants de l'Autunois-Morvan, ouvrez l'œil. Depuis jeudi 28 juillet, une femelle aigle bleu du Chili est perdue, quelque part autour du mont Beuvray. Shiny, sept ans, a disparu au cours d'un spectacle de fauconnerie.

Perdue dans la forêt à cause d'un trou d'air

"Pendant le spectacle, elle est partie faire son vol habituel et a commencé à prendre de l'altitude", raconte Julien Juban, propriétaire de l'oiseau depuis un an. "Elle s'est décalée en direction de la forêt. Elle est alors passée dans un trou d'air, ce qui l'a fait descendre dans la forêt. Depuis, plus rien."

Le grand rapace de deux mètres d'envergure était équipé d'une balise GPS, mais elle a cessé d'émettre au bout de 30 minutes. "Elle a dû la casser, c'est déjà arrivé", assure le fauconnier. Dès le jeudi soir, il se met à la recherche de Shiny. "J'ai fouillé jusqu'à 22 heures, et depuis, chaque jour, je la cherche de 6 heures à 22 heures."

Shiny "est capable de se nourrir seule"

Pour l'instant, Julien Juban reste confiant. Ce n'est pas la première fois qu'un de ses rapaces s'égare, et "dans 95% du temps, on les retrouve". Shiny est capable de se nourrir toute seule, en chassant des lapins ou des lièvres. De plus, "chez son ancien propriétaire, elle a déjà disparu pendant quatre ou cinq jours avant de revenir d'elle-même".

Entre-temps, Julien Juban a reçu "beaucoup d'appels", parfois fantaisistes. "Quelqu'un l'aurait vue dans le Jura, un autre près de Chalon, ou encore près de Paray-le-Monial..." Lui pense que son aigle se trouve toujours dans le secteur de l'Autunois-Morvan.

Comment la distinguer d'un autre rapace ?

Si vous pensez apercevoir Shiny : elle mesure deux mètres d'envergure avec des ailes très larges, une queue assez courte comparée aux buses variables, rapace que l'on a l'habitude de voir dans notre région. Elle est "très claire, presque blanche sur toute la poitrine". Sur le dos, elle est d'une couleur gris-bleuté - d'où le nom d'aigle "bleu". Quant à son comportement, selon Julien Juban, "il se peut qu'elle se rapproche d'habitations, qu'on l'aperçoive par exemple sur un toit de maison".

Élément important : Shiny est équipée de deux lanières de cuir, une à chaque patte, avec des grelots à leur extrémité. Cela peut permettre de la différencier d'un rapace sauvage.

Aperçue dans le secteur dimanche soir ?

Depuis jeudi, le fauconnier arpente les alentours avec sa longue-vue et ses jumelles pour tenter d'apercevoir son rapace. Ce lundi soir, vers 18 heures, il a reçu un coup de fil encourageant : "Quelqu'un l'a vue hier et est formel. Il était avec un guide nature lors d'une balade dans le secteur. Ils ont d'abord entendu les grelots, et l'ont vue dans un grand sapin."

Ce soir, Julien Juban va donc se rendre dans ce secteur dans l'espoir de retrouver Shiny. En attendant, si vous pensez avoir vous aussi aperçu l'oiseau, vous pouvez contacter Julien Juban au 06 41 91 51 89.