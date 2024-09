VIDÉOS. "J'ai cru que j'allais le buter" : humiliations, moqueries... scènes choquantes dans une crèche de Montceau-les-Mines

Ce sont des vidéos choquantes, où l'on peut voir des brimades, des humiliations, de la part d'assistantes maternelles sur des bébés. La MAM (maison d’assistants maternels) les "Minis Pouss" de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) a fermé ses portes en juillet 2024, mais les familles réclament justice pour leurs enfants.

"C'est pas fini ce bazar, fermez vos gueules !", "et toi là-bas, qu'est-ce que c'est que ça ! Ton matelas est mouillé de pleurs", "il est coincé dans son trou, qu'est-ce que je fais? Je le sors ou pas ?". Ce sont des paroles humiliantes, moqueuses, prononcées sous les pleurs des enfants, par des employées de la maison d’assistants maternels les "Minis Pouss" à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire). Des scènes choquantes, enregistrées dans des vidéos que France 3 Bourgogne a pu consulter.

Les brimades des assistantes maternelles

"Je n’approuvais pas leurs méthodes de travail"

Rachida, assistante maternelle, a fait partie de la MAM depuis son ouverture en décembre 2023. Elle est même à l'origine du projet. Mais début juin 2024, elle décide de quitter la structure. "Je ne m’entendais pas avec mes collègues et je n’approuvais pas leurs méthodes de travail".

Elle partage alors les vidéos qui blâment ses ex-collègues aux parents. En parallèle, elle fait un signalement auprès du service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). "Suite à cela, les deux autres employées ont été suspendues, et on m’a retiré mon agrément. J’ai voulu bien faire les choses, en dénonçant des faits qu’on peut qualifier de maltraitance. Au final, c’est moi qui ai tout perdu, contrairement à elles".

Les brimades des assistantes maternelles envers les enfants

Du coté des parents, la découverte de ces vidéos est un choc. "Le jour de la fermeture de l’établissement, on découvre des vidéos où les enfants sont maltraités psychologiquement, humiliés. Des choses qui sont complètement aberrantes et inappropriées dans un environnement professionnel", déplore Justine, maman d'Ayden, 9 mois.

Les parents réclament justice.

Imène, la maman d'Iliès, 1 an, est tout aussi stupéfaite. "Quand j’emmenais mon enfant, il hurlait, il ne voulait pas entrer. Au début, je pensais que c’était parce qu’il voulait rester avec nous. On ne se posait pas de questions parce qu’elles nous accueillaient avec le sourire. On ne se doutait pas que derrière tout ça, il y avait énormément de choses qui se passaient".

"On s'est dit : non, pas ici... pas à Montceau-les-Mines" Josiane Bérard Josiane Bérard, adjointe en charge de la Santé et de la petite enfance à la mairie de Montceau-les-Mines

Dès que les élus ont eu connaissance des faits, "nous avons pris la décision d’un arrêté de fermeture pour qu’il n’y ait plus de contacts entre les enfants et les assistantes maternelles, indique Josiane Bérard, adjointe en charge de la Santé et de la petite enfance à la mairie de Montceau-les-Mines. On a tout de suite accompagné les familles car elles étaient dans le désarroi. Nous avons essayé de trouver rapidement un nouveau mode de garde pour les enfants. Et nous avons proposé aux parents des rencontres avec un psychologue, de façon à pouvoir évacuer leurs soucis, leurs craintes".

Une existence de 7 mois

La maison d’assistants maternels (MAM) des "Minis Pouss" a ouvert ses portes en décembre 2023, dans les anciens locaux de l’école maternelle Suzanne-Valadon, fermée depuis 2022. À l’époque, la ville avait investi 85 000 euros pour la rénovation. Le Conseil départemental, après avis du service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), a donné son agrément le 4 décembre 2023.

Suite au signalement à la PMI, la ville de Montceau-les-Mines informe ses habitants que, par un arrêté du maire, la Maison d'Assistantes Maternelles, les Minis Pouss, a été fermée "pour des agissements non conformes sur des enfants" le 2 juillet 2024.



Quatre mains courantes ont été déposées par des parents au commissariat de Montceau-les-Mines. Une enquête auprès de la Protection Maternelle et Infantile est en cours.

Dans son livre "Les Ogres", publié mercredi 18 septembre aux éditions Flammarion, le journaliste Victor Castanet révèle les dérives de certaines crèches privées, en particulier "People & Baby". Une onde de choc, dont les effets se font donc aussi sentir en Bourgogne, à travers la libération de la parole.