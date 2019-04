Les gendarmes empêchent les manifestants de monter. / © Valentin Chatelier / France 3 Bourgogne

Des “gilets jaunes” empêchés de manifester en haut de la roche de Solutré

Des "gilets jaunes" de Saône-et-Loire comptaient déployer un gilet jaune géant au sommet de la roche de Solutré, ce samedi 27 avril. Mais la préfecture de Saône-et-Loire en a interdit l’accès par arrêté. Bloqués par les gendarmes, ils se sont rabattus sur un autre lieu. - France 3 Bourgogne - Valentin Chatelier, Amélie Douay, Alexis Viloin, Philippe Sabatier

Le gilet jaune géant et le drapeau français brandis par les manifestants étaient visibles depuis la RCEA. / © Amélie Douay / France 3 Bourgogne

L'accès au sommet de la roche de Solutré est interdit ce samedi 27 avril. / © Valentin Chatelier / France 3 Bourgogne

La roche de Solutré / © Arias Montagne pour le conseil départemental de Saône-et-Loire

Des "gilets jaunes" de Saône-et-Loire comptaient manifester ce samedi 27 avril en haut de la roche de Solutré, en brandissant un drapeau français et un gilets jaune géant.Mais dans un arrêté, la préfecture de Saône-et-Loire en interdit l’accès. "Afin d’empêcher toute action du mouvement dits des ‘gilets jaunes’, et de prévenir tout accident corporel compte tenu du risque important lié à la topographie du site, l’accès au promontoire (sommet) est interdit le samedi 27 avril de 9h à 19h", a indiqué le préfet.Les "gilets jaunes" ont tout de même tenté de gravir la roche peu après 14h. Mais des gendarmes en bloquaient l'accès. "François Mitterand, Jacques Attali, Nicolas Hulot sont montés en haut de la roche de Solutré. Il n'y a pas eu tout ce barouf et ça a duré pendant des années, nous expliquait Philippe Monnet, l'initiateur de la mobilisation, en milieu de journée. Nous, les gilets jaunes, on est pacifiques aujourd'hui. C'est une promenade en haut de la roche. On ne comprend pas cet arrêté qui n'a pas lieu d'être puisque c'est une atteinte à la liberté. On est sans gilet jaune, on est comme tout public."Les manifestants ont finalement rebroussé chemin etau dessus de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), à quelques kilomètres du lieu initialement visé.C'est l'ancien président de la République François Mitterrand qui l'avait rendu célèbre en y venant chaque année.