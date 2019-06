General Electric : un rassemblement citoyen prévu le 22 juin à Belfort

Belfort, ville de mobilisation

La mobilisation pourrait être très suivie à Belfort . Les syndicats de l'entreprise General Electric, sous le feu des projecteurs depuis l'annonce d'environs 1000 suppressions de postes,Les élus locaux se joignent à cet appel.La population belfortaine est invitée à venir grossir les rangs pour mener la protestation et faire plier l'entreprise américaine, poussée par le gouvernement français à revoir sa copie et ainsi réduire les effets du plan social qui menace Belfort.La ville du Lion de Bartholdi a toujours été tournée vers l'industrie mais a connu des hauts et des bas au niveau de son activité ( lire notre article ). Les Belfortains sont donc habitués à se mobiliser régulièrement pour sauver leurs industries, comme en 2016 Salariés, élus et citoyens avaient mené de nombreuses actions et avaient défilé dans les rues belfortaines à plusieurs reprises pour sauver l'entreprise Alstom, finalement rachetée par General Electric... Bis repetita.