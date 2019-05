INSOLITE. Fil et pinces à linge, la mairie de Grosne a trouvé comment afficher les 34 listes des élections européennes

34 listes, mais pas encore d'affichage à quelques jours du scrutin... / © DR - Jean-Louis Hottlet

On n'a pas beaucoup d'argent dans la petite commune de Grosne, 358 habitants près de Belfort. Mais une bonne dose d'humour. Et de pinces à linge au service de mère démocratie.Quand il a appris qu'il y aurait 34 panneaux d'affichage, le maire de Grosne a vite fait les calculs. La mairie n'avait que trois panneaux. De quoi en faisant un peu de place afficher 12 listes au maximum. L'article R-28 du code électoral prévoit 5 panneaux d'affichage pour les communes de moins de 500 habitants.A Grosne, pas question de réinvestir dans des panneaux en bois, ou autre." explique le maire Jean-Louis Hottlet, qui fait partie de la famille des Républicains.Depuis le 13 mai date de l'affichage officiel, le mairie a donc installé quelques mètres de cordage, au bout du fil des pinces à linge pour les listes qui voudraient être présentes.nous confie l'élu très attaché à la démocratie. Il était impensable pour lui de ne pas permettre à toutes les listes d'être présentes même si la commune ne compte que 262 électeurs !Pour l'instant, au bout du fil, à Grosne, il n'y pas grand monde ! Sur les grands panneaux à quelques jours du scrutin, trônent bien solitaires une affiche de l'UPR de François Assileneau, et une du Rassemblement National de Marine Le Pen.Les autres arriveront-elles d'ici le scrutin de dimanche ? Pas si sûr .... L'élu de la petite commune du Territoire de Belfort sait ce scrutin pourtant important. "explique l'élu. Autre cadeau pour le taux de participation, c'est un dimanche de fête des mères... Grosne attend ces électeurs dimanche, mais la journée pourrait être bien longue pour les assesseurs....