PHOTOS. Paris : Avec sa fresque “Beyond Walls”, Saype fait du Champ de Mars un gigantesque tableau

© Valentin Flauraud

© Valentin Flauraud

L'artiste Saype colore le Champ de Mars avec sa fresque géante "Beyond walls" / © Valentin Flauraud





Une tonne de pigments et une sacrée bande de copains

Saype / © Valentin Flauraud

Beyond walls : Dans les coulisses de l'équipe de l'artiste Saype

Reportage Catherine Schulbaum, Eric Debief avec Simon Equipe Saype Saype Alias Guillaume Robin Equipe Saype Lionel Equipe saype

Beyond walls : Dans les coulisses de l'équipe de l'artiste Saype, 2e volet

Suite de notre rencontre avec l'artiste belfortain Saype...Sa fresque monumentale sur le champ de mars sera inaugurée samedi 15 juin par la Maire de Paris...nous retrouvons l"'artiste et son équipe en plein travail , sous l'oeil des Parisiens intrigués et des touristes du monde entier que l'artiste espère rallier à sa cause et à celle de l’association SOS Méditerranée à qui il dédie son travail. Reportage Catherine Schulbaum, Eric Debief avec Lionel Equipe Saype Saype Artiste land art Diane Bénévole Robin Equipe Saype Simon Equipe Saype

© Valentin Flauraud

D'arrache pied. Sous la pluie. De longues heures. Saype et son équipe ont réussi leur pari fou. Tracer, peindre, avec de subtiles nuances de gris, une fresque de 600 m2 au pied de la Tour Eiffel.L'artiste Belfortain qui dessine son empreinte géante dans les paysages du monde a monté le projet "Beyond Walls" , littéralement "derrière les murs" au profit de l'association SOS Méditrrannée qui aide les migrants.Durant trois ans, il va sillonner le monde pour réaliser cette oeuvre inédite, de Paris au Mexique, l'Australie, l'Afrique du Sud....Le projet « Beyond Walls » montrera de villes en villes des mains entrelacées qui s’unissent dans un effort commun par delà tous ces murs qui séparent les humains et les enferment dans un espace mental ou géographique.A Paris, l'oeuvre de land-art sera inaugurée ce samedi par Anne Hidalgo, maire de Paris en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).Saype qui s'est vu décerné le Prix Forbes 2019 des 30 personnes les plus influentes au monde dans le domaine de l’art et la culture a comme d'habitude fait appel à ses copains d'enfance. Et à sa recette magique.Simon, Robin, Lionel sont les petites mains précieuses de ces grandes mains tracées au sol. Saype alias Guillaume a grandi dans le Territoire de Belfort." raconte Saype. Les quatre copains n'ont pas chômé depuis 15 jours.explique Saype dont l'équipe a fait de belles journées de 7h à minuit parfois pour avancer sur la réalisation de la fresque.ajoute l'un de ses coéquipiers.Paris était le lieu idéal pour Saype et son équipe afin de délivrer ce message de paix et d'amour entre les hommes.Andorre, Genève et Berlin seront les prochains lieux d'escale du projet Beyond Walls.