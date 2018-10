VIDEO. Les trois bébés lynx et leur mère ont retrouvé la liberté et la nature

Jura : une famille de lynx sauvée et relâchée dans la nature

Avec Guillaume François Président du centre Athenas Gilles Moyne Directeur du centre Athenas Jean-Luc Paris Office national de la chasse et de la faune sauvage. Reportage J. Chevreuil, JS Maurice avec des images du Centre Athenas - Guillaume François

Un événement rarissime. Une famille entière sauvée, soignée et relâchée dans la nature.La femelle lynx avait été percutée par une voiture le 25 septembre 2018 à Châtillon dans le Jura. L'animal souffrait d'un traumatisme crânien et d'une fracture au tibia. Des plombs de chasse ont aussi été découverts le corps de la bête. Un vétérinaire de Dole a réalisé l'opération du félin placé ensuite en convalescence.Entre temps, le Centre Athenas a réussi à capturer les petits non sevrés qui étaient seuls dans la nature. Ils ont été placés pendant 12 jours dans un enclos du centre Athenas près de Lons-Le-Saunier. Avec ces petits lynx de 4 mois, il y avait une mère de substitution.Mardi 16 octobre au petit matin, la mère remise sur pied et ses petits ont été relâchés dans le secteur de Châtillon. Un agent de l'Office National et de la Faune Sauvage a assisté au relâcher. Etaient présents également pour vivre ce moment rare, l'ensemble des salariés et bénévoles de l'association qui récupère régulièrement des animaux sauvages blessés.On compte entre 100 et 120 lynx dans le massif du Jura. Sauver cette famille, était important.explique Guillaume François, président du Centre Athenas.Régulièrement, la population de lynx est fragilisée dans le Jura par le braconnage ou par les collisions de la route.