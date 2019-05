Yonne : le volailler Duc mis en cause pour ses conditions d'élevage

Vidéo L214 élevage poulets Yonne

Une "moissonneuse à poulets"

Le volailler icaunais Duc se retrouve sous le feu des critiques.l'un à quelques centaines de mètres du siège de l'entreprise, l'autre situé dans l'Aube. Les images suivantes, tournées sur place, suscitent la polémique :Les séquences obtenues par le collectif montrent"Les poulets, sélectionnés génétiquement pour grossir rapidement, peinent à se déplacer. Certains sont si gros qu’ils ne peuvent plus se retourner quand ils sont sur le dos. [...] D’autres ne peuvent plus se soulever pour atteindre les abreuvoirs et meurent de soif. Les poulets vivent sur la même litière tout au long de leur courte vie", dénonce ainsi L214.Selon l'association,, pour une densité de 18 poulets par mètre carré.Dans l'Aube, ce seraient 40 000 poulets, élevés 43 jours dans deux bâtiments (16 poulets par mètre carré).L'autre image qui indigne L214 concerne le ramassage des poulets, avant leur conditionnement pour les emmener à l'abattoir.Dans l'élevage de l'Yonne,pour l'association, vient. Des employés supervisent le tri, n'hésitant pas àAlors que la marque Duc revendique veiller au respect des animaux , "", déplore Sébastien Arsac, cofondateur de L214. "La vérité, c’est que les éleveurs sont intégrés dans un système qui considère les animaux comme de la viande sur pattes, un système d’élevage intensif qui ne s’intéresse qu’au nombre de kilos de poulet produit par m2."Détenu par le groupe néerlandais Plukon, Duc revendique 162 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2017. Implanté sur 9 sites en France (en Bourgogne, dans l'Est et en Bretagne), le volailler emploie 815 salariés et travaille avec 200 éleveurs.