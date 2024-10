Des vêtements retrouvés dans le "cimetière d'Emile Louis" : des analyses demandées pour trouver de l'ADN

Des "vêtements" ont été retrouvés dans le bois de Rouvray (Yonne), considéré comme étant "le cimetière d'Émile Louis", lors des fouilles qui ont débuté le 23 septembre. Ces effets vestimentaires pourraient appartenir à l'une des victimes du tueur en série. Une analyse est en cours pour tenter d'identifier de l'ADN et l'époque des objets.

Cela pourrait être une avancée importante dans les fouilles du bois de Rouvray dans l'Yonne. Des "vêtements" ont été retrouvés dans ce qui est considéré comme "le cimetière d'Émile Louis".

"Pas faire de surinterprétation"

"Des effets vestimentaires ont été retrouvés dans le bois grâce aux fouilles, souligne le procureur de la République d'Auxerre", Hugues de Phily, confirmant une information de l'Yonne Républicaine.

Mais à ce stade, le procureur ne veut "pas faire de surinterprétation" de ces découvertes. "Je n'ai pas encore vu les photos", précise-t-il. "Aussi, je ne peux rien dire sur leur état, leur aspect ou même l'époque à laquelle ils peuvent appartenir." Pour en avoir le cœur net, le magistrat a ordonné une analyse en laboratoire en urgence. "Ce qu'on cherche, c'est évidemment de l'ADN, mais aussi à déterminer l'époque".

Une découverte qui pourrait se révéler troublante

Si Hugues de Phily reste très prudent, c'est que depuis le début des fouilles, le 23 septembre, les enquêteurs ont pu constater des déchets dans cette partie du bois. En tout cas, à ce stade, pour le procureur "il serait troublant que ces vêtements puissent appartenir à Madame Coussin, il n'y a pas de certitudes".

Pour rappel, les enquêteurs sont toujours à la recherche du corps de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, une mère de famille disparue depuis 1975. En 2018, son crâne avait été découvert sur place, par des chasseurs. Mais le reste de sa dépouille n'a pas encore été retrouvé.

5 victimes d'Emile Louis n'ont toujours pas été retrouvées. • © Extrait de la Conspiration du Silence sur france.tv

Les fouilles vont se poursuivre dans ce secteur au moins jusqu'à la fin de la semaine. Hugues de Phily précise que les méthodes restent "les mêmes" et que la minutie est plus que jamais de rigueur. "On ne veut rien laisser au hasard", conclut-il.