"Ce sont peut-être de nouvelles victimes qu'on va découvrir" : des fouilles viennent de reprendre dans le "cimetière d'Emile Louis" près d'Auxerre

Selon les informations de France 3 Bourgogne, des fouilles sont en cours à Rouvray, dans l'Yonne. Plus précisément dans le petit bois surnommé le "cimetière d'Emile Louis", où plusieurs victimes du tueur en série ont été découvertes.

Elles étaient prévues courant 2024, mais la date n'était pas précisée. Selon les informations de France 3 Bourgogne, ces nouvelles fouilles sont en cours, ce mardi 24 septembre, à Rouvray, dans l'Yonne. Plus précisément, dans le petit bois surnommé "le cimetière d'Emile Louis"... Un lieu qui pourrait encore dévoiler de nombreux secrets.

Une pelleteuse sur place

Sur place ce mardi, des barnums ont été installés et une pelleteuse est à l'oeuvre. Selon nos informations, les enquêteurs travaillent sur commission rogatoire du tribunal de Nanterre, berceau du pôle "cold cases" qui enquête notamment sur les dernières victimes d'Emile Louis. Cette campagne de fouilles devrait durer jusqu'au 4 octobre.

Didier Seban, avocat des enfants de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, a appris la nouvelle par France 3. "Le procureur d'Auxerre s'était engagé à m'avertir des fouilles, il ne l'a pas fait", peste l'avocat. "C'est un manque de respect pour les familles." Au-delà de cela, il espère que cette nouvelle campagne de recherches portera ses fruits. "Les fouilles avaient été limitées à l'époque, pour raisons financières", rappelle-t-il.

Ce sont peut-être de nouvelles victimes d'Emile Louis qu'on va découvrir à l'occasion de ces recherches. Didier Seban avocat des familles des disparues de l'Yonne

Initialement, cette campagne 2024 de fouilles aurait dû avoir lieu au printemps, autour du mois de mai. Mais le calendrier a dû être repoussé, à cause de la météo extrêmement pluvieuse dans la région, compliquant les opérations et risquant de faire passer les enquêteurs à côté de certains indices.

À la recherche de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin

Les recherches entamées cette semaine pourraient permettre de retrouver les restes de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Son crâne a été découvert sur place en 2018, par des chasseurs. Mais le reste de sa dépouille demeure introuvable.

Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, mère de 10 enfants, était mariée à un bûcheron violent, Jacques Ponce. Au début des années 70, la famille éclate et les enfants sont placés par la DDASS. Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, considérée comme "fragile", effectue un séjour en hôpital psychiatrique, puis fréquente le centre post-cure de Monéteau. Un centre desservi par le bus conduit, à l'époque... par Émile Louis. Elle disparaît en 1975.

Sa disparition reste un mystère pendant des décennies. Après la découverte du crâne en 2018, il se passe encore cinq ans avant que les analyses ne livrent un ADN correspondant avec l'un des enfants de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Mais les descendants de la victime ne sont pas mis au courant par la justice.

En 2023, c'est Thierry Fournet, journaliste et réalisateur de "La conspiration du silence", diffusée sur France 3, qui annonce lui-même la nouvelle à deux des enfants de la victime.

D'autres dépouilles potentielles ?

Mais d'après nos informations, cette campagne de fouilles ne s'intéresse pas qu'à Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Les enquêteurs seraient également sur la piste des autres victimes potentielles d'Emile Louis, dont les corps n'ont jamais été retrouvés :

Françoise Lemoine, 27 ans, disparue en mars 1975

Christine Marlot, 15 ans, disparue le 23 janvier 1977

Chantal Gras, 18 ans, disparue le 21 avril 1977

Bernadette Lemoine, 19 ans, disparue en mars 1978 (la soeur de Françoise Lemoine)

Martine Renault, 16 ans, disparue en septembre 1979.

Condamné à la perpétuité en 2004, Emile Louis est mort en octobre 2013 à 79 ans. Il a officiellement été reconnu coupable de sept meurtres. Seules deux de ses victimes ont été retrouvées et identifiées dans le bois de Rouvray : Jacqueline Weiss, 18 ans, disparue en avril 1977, et Madeleine Dejust, 21 ans, disparue en juillet 1977.

Les tueurs en série de l'Yonne sont loin d'avoir livré leurs secrets

Marie-Jeanne Ambroisine Coussin ne fait pas partie du "décompte" officiel du tueur, également suspecté mais jamais jugé pour le meurtre de Sylviane Durand-Lesage. Cette jeune femme, décrite comme la maîtresse d'Emile Louis dans les années 80, a été découverte morte en 1981 dans un abri à bestiaux... là encore, à Rouvray, tout près du "cimetière". Cette affaire a été clôturée pour "insuffisance de charges".

À travers cette nouvelle exploration du "cimetière" de Rouvray, Didier Seban "espère qu'on en saura plus sur les crimes qui ont été commis" dans l'Yonne et reste persuadé que "toutes les affaires n'ont pas été élucidées". Car plusieurs tueurs en série ont séjourné dans l'Yonne : Emile Louis, mais aussi Michel Fourniret... Et Ulrich Muenstermann, condamné pour le viol et le meurtre de Sylvie Baton près d'Avallon.

