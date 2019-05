Yonne : soignée pour une angine, Céline se retrouve amputée des quatre membres

Céline est plongée dans le coma

On ne savait pas si on pouvait la sauver. On m'a dit que ma femme avait 1 chance sur 3 de survivre. Là, c'est le couperet.

- David de la Obra, mari de Céline



Combattante, forte, belle. Ce sont par ces mots que David de la Obra décrit sa femme. Et pour cause, Céline, son épouse, revient de loin. Leur vie bascule en juillet 2018. Céline est malade, très malade. Elle a des vertiges et se sent très affaiblie. Elle consulte un médecin généraliste puis se tourne vers SOS médecin.. Rien de plus."Elle ne pouvait plus marcher. Je la portais. Je la voyais se tordre de douleur. Donc 10 jours après les premiers signes, j'ai appelé les urgences", raconte, avec émotion, son époux que nous avons joint par téléphone.Le 9 juillet 2018, Céline est donc. Sur place, les médecins expliquent à ses proches qu'une bactérie très agressive, un streptocoque A invasif, aussi connue sous le nom de, se développe dans son corps. Son foie, ses reins, ses poumons, son coeur.... Tous ses organes vitaux sont touchés. Céline est alors plongée dans un coma artificiel.

"L’hôpital d’Auxerre a fait un très bon travail, c’est grâce à eux si aujourd’hui je suis en vie. Encore un grand merci au service des urgences et de la réanimation", dit-elle aujourd'hui.



En un week-end, tout s'est effondré pour la famille

La commune se mobilise

Céline est une habitante très active. Elle est présidente de l'association de danse pour les petits. Elle fait beaucoup pour la commune. Cette marche, c'est la moindre des choses.

- Alvaro De Carvalho, conseiller municipal

Céline est transférée d'Auxerre à l'hôpital militaire Percy, à Clamart, en région parisienne. Là-bas, l'inévitable se produit.pour éviter que l'infection se propage au reste du corps. À son réveil, c'est le choc : "Elle avait fait un cauchemar où elle n'avait plus de jambes donc ça a été moins compliqué à accepter mais il a fallu faire le deuil de ses doigts."avec son mari et ses deux enfants de 10 et 14 ans. Commence un vrai. D'abord, elle a dû apprendre à apprivoiser ses nouvelles prothèses.Ensuite, il a fallu apprendre à découvrir ce nouveau corps. "Au début, elle s'est rendu compte de tout ce qu'elle ne pouvait plus faire mais elle n'a rien lâché. Aujourd'hui, elle se lave, elle mange et se maquille seule. C'est fou tout ce qu'elle arrive à faire avec un doigt."pour montrer l'évolution de Céline et surtout ses progrès.Aujourd'hui, Céline espère acquérir des prothèses pour ses doigts et un nouvel appareillage pour ses jambes, plus esthétique et approprié à son corps de femme de 39 ans. Coût total du projet :David, artisan, a dû mettre entre parenthèses son entreprise pendant huit mois pour s'occuper de sa femme. Un élan de solidarité s'est alors mis en place. Grâce à une cagnotte de financement collaboratif, le couple a récolté 15 000 euros. "C'est exceptionnel, Céline est touchée, relate David. Nous ne voulons pas quemander. S'il faut faire un crédit, nous le ferons." Et ce combat dépasse les simples murs de leur maison puisque la municipalité de Venoy a décidé de soutenir Céline.. L'objectif ?La danse, justement, c'est le dada Céline. Elle n'aurait jamais pensé remettre un pied sur la piste. Et pourant après cinq mois de réeducation, elle peut de nouveau danser. Une victoire pour cette bonne vivante.